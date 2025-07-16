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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لإعادة الكثافة واللمعان.. 5 وصفات طبيعية لملء فراغات الشعر

وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر
وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر
آية التيجي

تعانين من تساقط الشعر أو وجود فراغات مزعجة في فروة الرأس؟ إلا أن الحل لا يقتصر على العلاجات الكيميائية، بل في وصفات طبيعية فعالة يمكنها ان تحفّز نمو الشعر وتعيد له كثافته ولمعانه.

وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر

وهناك بعض الوصفات الطبيعية والآمنه التي يمكن يمكن تحضيرها في البيت بسهولة، وفقا لما نشر في موقع Healthline وMedical News Today وWebMD، وتشمل ما يلي :

ـ زيت الروزماري لتكثيف الفراغات:

يعزز الدورة الدموية ويحفّز بصيلات الشعر على النمو.
الطريقة: دلكي فروة رأسك بزيت الروزماري المخفف 3 مرات أسبوعيًا.

ـ عصير البصل لنتائج مدهشة:

يحتوي على الكبريت الذي يقوّي الجذور ويعيد إنبات الشعر.

الطريقة: ضعي عصير بصل طازج على الفراغات لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي بالشامبو.

وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر

ـ جل الألوفيرا لترطيب وتغذية الفروة:

يقلل القشرة ويحفز النمو بشكل طبيعي.
الطريقة: طبقي جل الصبار الطبيعي على الفروة واتركيه 30 دقيقة ثم اشطفيه.

ـ زيت الخروع لامتلاء الفراغات بسرعة:

غني بفيتامين E وأحماض دهنية مغذية للبصيلات.

الطريقة: استخدميه مباشرة على الفروة قبل النوم واغسليه صباحًا.

وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر

ـ ماسك البيض لتقوية الشعر الضعيف:

غني بالبروتين والبيوتين لتغذية عميقة.

الطريقة: اخلطي بيضة مع زيت زيتون وضعي المزيج على الشعر لمدة 20 دقيقة.

وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر

نصائح ذهبية لملء فراغات الشعر

مع الوقت، ستلاحظين فرقًا واضحًا في كثافة شعرك وامتلاء الفراغات خلال أسابيع قليلة، خاصة عند دمج هذه الوصفات مع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن.

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لإعادة الكثافة واللمعان.. 5 وصفات طبيعية لملء فراغات الشعر

وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر
وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر
وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر

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