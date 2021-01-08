بديل القهوة .. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب مع وجبة الإفطار

أضف الكاكاو إلى وجبة الإفطار أو الحبوب المفضلة لديك أو اشرب هذا المشروب الصحي بدلًا من القهوة.





لا يحتوي الكاكاو بشكله الاختياري على سكر إضافي ، لذا فهو مناسب بشكل خاص لتناوله في الصباح لأنه لن يزيد من مستويات السكر في الدم، على عكس العديد من الحبوب الحلوة والأطعمة الأخرى التي نستهلكها في الصباح.