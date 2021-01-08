بديل القهوة .. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب مع وجبة الإفطار

أظهرت دراسة جديدة من جامعة برمنجهام، أن مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو تأثيرها واضح على الدماغ، وأن كوبًا من الشوكولاتة الساخنة يجعلك سعيدًا، ولكن أيضًا يمكن أن يجعلك أكثر ذكاءً بشكل مؤقت.
ووفقا لموقع "novosti"، الكاكاو غني جدًا بمضادات الأكسدة المسؤولة عن الصحة العامة، نظرا لخصائصهما الغذائية، من بين أكثر الأطعمة المغذية في العالم.
الكاكاو الخام له طعم مرير ولكنه غني بمضادات الأكسدة والألياف والمغنيسيوم والنحاس والفوسفور والحديد والزنك، يحمي الجسم من الجذور الحرة ، ويقلل من التوتر والاكتئاب، ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية.
أضف الكاكاو إلى وجبة الإفطار أو الحبوب المفضلة لديك أو اشرب هذا المشروب الصحي بدلًا من القهوة.
لا يحتوي الكاكاو بشكله الاختياري على سكر إضافي ، لذا فهو مناسب بشكل خاص لتناوله في الصباح لأنه لن يزيد من مستويات السكر في الدم، على عكس العديد من الحبوب الحلوة والأطعمة الأخرى التي نستهلكها في الصباح.
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