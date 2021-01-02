خبير تغذية تكشف 8 فوائد لمشروب الكاكاو

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الكاكاو.
فوائد مشروب الكاكاو..
1: يحتوى الكاكاو على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والعدوى.
2:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحميها من الجلطات والأزمات التى يتعرض لها.
3:يعتبر الكاكاو مضاد قوى للاكتئاب ويحد من التوتر والقلق.
4:يحتوى مشروب الكاكاو على بعض العناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الاصابة بالأورام السرطانية المختلفة مثل سرطان الثدى والقولون والبروستاتا.
5:يعمل على خفض مستوى السكر فى الدم وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.
6:يحسن صحة الجهاز العصبى ويحد من خطر الاصابة بالخرف والزهايمر وأمراض الشيخوخة.
7:يعمل على تسكين الالم والحد من الالتهابات
8:يعمل على تنعيم البشرة والمحافظة على طراوتها