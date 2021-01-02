خبير تغذية تكشف 8 فوائد لمشروب الكاكاو

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الكاكاو.





فوائد مشروب الكاكاو..





1: يحتوى الكاكاو على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والعدوى.





2:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحميها من الجلطات والأزمات التى يتعرض لها.





3:يعتبر الكاكاو مضاد قوى للاكتئاب ويحد من التوتر والقلق.





4:يحتوى مشروب الكاكاو على بعض العناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الاصابة بالأورام السرطانية المختلفة مثل سرطان الثدى والقولون والبروستاتا.





5:يعمل على خفض مستوى السكر فى الدم وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.





6:يحسن صحة الجهاز العصبى ويحد من خطر الاصابة بالخرف والزهايمر وأمراض الشيخوخة.





7:يعمل على تسكين الالم والحد من الالتهابات



