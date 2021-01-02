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خبير تغذية تكشف 8 فوائد لمشروب الكاكاو

السبت 02/يناير/2021 - 01:42 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الكاكاو. 

فوائد مشروب الكاكاو..

1: يحتوى الكاكاو على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والعدوى.

2:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحميها من الجلطات والأزمات التى يتعرض لها.

3:يعتبر الكاكاو مضاد قوى للاكتئاب ويحد من التوتر والقلق.

4:يحتوى مشروب الكاكاو على بعض العناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الاصابة بالأورام السرطانية المختلفة مثل سرطان الثدى والقولون والبروستاتا.

5:يعمل على خفض مستوى السكر فى الدم وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.

6:يحسن صحة الجهاز العصبى ويحد من خطر الاصابة بالخرف والزهايمر وأمراض الشيخوخة.

7:يعمل على تسكين الالم والحد من الالتهابات

8:يعمل على تنعيم البشرة والمحافظة على طراوتها
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خبير تغذية تكشف 8 فوائد لمشروب الكاكاو

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