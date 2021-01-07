طريقة عمل السحلب البيتي مثل الكافيهات

طريقة عمل السحلب من أكثر الطرق التي تبحث عنها السيدات في فصل الشتاء، لأنه يمد الجسم بالطاقة ويقوي المناعة ويعمل على التدفئة، ومع تفشي فيروس كورونا وتفضيل الجلوس في المنزل للوقاية من العدوى، ينصح بتناول المشروبات الساخنة التي تحتوي على الفوائد الصحية بدلا من الذهاب إلى الكافيهات لتناولها. من أكثر الطرق التي تبحث عنها السيدات في فصل الشتاء، لأنه يمد الجسم بالطاقة ويقوي المناعة ويعمل على التدفئة، ومع تفشي فيروس كورونا وتفضيل الجلوس في المنزل للوقاية من العدوى، ينصح بتناول المشروبات الساخنة التي تحتوي على الفوائد الصحية بدلا من الذهاب إلى الكافيهات لتناولها.





ومن خلال التقرير التالي نستعرض طريقة عمل السحلب البيتي والبودر وبالنشا.





طريقة عمل السحلب البودر





نقدم لكم طريقة عمل السحلب البودر خلال السطور التالية خطوة بخطوة.





المكونات :

لبن بودر.

سكر بودرة.

أرز مطحو ن.

جوز هند ناعم.

4 ملاعق كبيرة نشا.

فانيليا.

سمسم.

قرفة.

لبن سائل.

مكسرات.





طريقة عمل السحلب البودر:

- احضري وعاء كبير الحجم وضعي به كوب لبن بودر وكوب سكر بودر والجوز الهند الناعم والنشا والأرز المطحون مع التقليب الجيد.

- قومي بتذويب المكونات السابقة في كوب واحد من اللبن السائل مع المزج بينهم جيدا.

- ثم ضعيه على النار للغليان.

- صب السحلب في كوب وتزينه بالمكسرات.





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طريقة عمل السحلب البيتي





تحتار السيدات والرجال عند عمل السحلب البيتي في استخدام المكونات، لذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة عمل السحلب البيتي بأقل وقت.





المكونات :

كوب أرز مطحون. كوب لبن بودرة. جوز هند مبشور ناعم. 2 فانيليا.





طريقة عمل السحلب البيتي - نضع جميع المكونات مع بعضها البعض مع المزج جيدا. - ضعي 3 ملاعق من المزيج في لبن بارد بوعاء صغير الحجم. - اتركي المزيج على النار حتى الغليان وحتى أن يسمك. - تزين الكوب بالمكسرات.



طريقة عمل السحلب مثل الكافيهات





يقبل الكثير من الأشخاص على الكافيهات لاحتساء كوب من السحلب الساخن في الشتاء لتدفئة الجسم برفقة الأصدقاء، ولكن بعد الأن يمكن تحضير السحلب في المنزل مثل الكافيهات بمكونات بسيطة.





المكونات :

5 كوب لبن.

4 ملاعق نشا.

السكر حسب الرغبة.

مسكتة مطحونة.

شيكولاتة.

قرفة.





طريقة عمل السحلب مثل الكافيهات





- نضع المستكة والسكر والنشا في اللبن مع التقليب جيدا.

- نضع المسحوق على النار مع التقليب حتى يتماسك معا.

- صب السحلب في كوب زجاجي مع التزيين بالقرفة والشيكولاتة.



