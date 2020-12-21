بطرق مختلفة.. تعرف على كيفية عمل السحلب وأبرز فوائده

2 كيس مسحوق سحلب جاهز (112 غرام)

2 كوب حليب

1/2 كوب سكر

كوب ماء

طريقة تحضير السحلب البارد :

2- ثم نبرده في الثلاجة لعدة ساعات.

3- نضع فى حلة صغيرة السكر والماء ونقوم بغليها على نار هادئة حتى يصبح المزيج كثيفا، ثم نتركه ليبرد.



