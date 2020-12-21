بطرق مختلفة.. تعرف على كيفية عمل السحلب وأبرز فوائده

يعد السحلب من المشروبات الساخنة التى يقبل الكثيرين على تناولها في فصل الشتاء، لذا نرصد في هذه السطور خطوات سهلة وبسيطة لعمل السحلب لمنحك التدفئة فى الشتاء .
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مكونات السحلب :
ملعقة سحلب كبيرة
5 ملاعق سكر
3 أكواب حليب سائل
ملعقة ماء ورد
تزيين السحلب :
ملعقة قرفة مطحونة
2 ملعقة جوز مطحون
2 ملعقة جوز هند
طريقة عمل السحلب :
- على نار هادئة ضعي الحليب وضيفي السكر.
- في وعاء اخر أذيبي ملعقة السحلب مع كوب حليب حتى يذوب تمامًا.
- صبي خليط السحلب على خليط الحليب على النار بشكل تدريجي.
- بمجرد أن تشعري بأن الخليط أصبح كثيفًا ضيفي ماء الورد.
- ضيفي السحلب في أكواب التقديم وزيينه بالمكسرات وجوز الهند.
ملعقة سحلب كبيرة
5 ملاعق سكر
3 أكواب حليب سائل
ملعقة ماء ورد
تزيين السحلب :
ملعقة قرفة مطحونة
2 ملعقة جوز مطحون
2 ملعقة جوز هند
طريقة عمل السحلب :
- على نار هادئة ضعي الحليب وضيفي السكر.
- في وعاء اخر أذيبي ملعقة السحلب مع كوب حليب حتى يذوب تمامًا.
- صبي خليط السحلب على خليط الحليب على النار بشكل تدريجي.
- بمجرد أن تشعري بأن الخليط أصبح كثيفًا ضيفي ماء الورد.
- ضيفي السحلب في أكواب التقديم وزيينه بالمكسرات وجوز الهند.