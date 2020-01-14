AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طريقة عمل بودرة السحلب للشيف توتا مراد.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:46 م
السحلب
السحلب
Advertisements
فسم التوك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل بودرة السحلب.

وجاءت مقادير عمل بودرة السحلب.، كالتالى.

كوب نشا
كوب دقيق أرز
كوب لبن بودر
ربع كوب سكر بودر
مستكة مطحونة ناعمة
4 ملاعق كبيرة كريم شانتيه خام
كيس آيس كريم فانيليا
جوز هند مطحون
سودانى محمص
زبيب وجوز هند وفستق

ولمعرفة الطريقة بالتفاصيل شاهدى الفيديو..


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل صينية البطاطا بالفرن..فيديو

طريقة عمل صينية المدلعة مع الشيف توتا مراد.. فيديو

طريقة عمل كيكة الرواني مع الشيف توتا مراد.. فيديو

طريقة عمل حشوة الشيكولاتة بالويفر..فيديو

فوائد غير متوقعة للسحلب وتناوله بـ 3 طرق مختلفة

عشان تدفي.. طريقة عمل السحلب خطوة بـ خطوة

ترشيحاتنا

حتى لا تلام مصر بعد ذلك.. دبلوماسى يكشف الإجراءات التصعيدية فى حال تعنت إثيوبيا.. فيديو

فيديو جراف| خطوات الحصول على كابينة بشاطئ ستانلي في الإسكندرية

قلب الموازين.. صدى البلد يحاور شقيق قتيل فيلا نانسي عجرم

أردوغان يتحدي: ليبيا ليست دولة أجنبية بل جزءا من الدولة العثمانية

لصوص سكرانين قتلوا فتاة.. مثول وزيرة الثقافة أمام البرلمان لهذا السبب!

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن التعليم في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. يوتيوبر كوري شهير يعلن إسلامه.. شاهد لحظة نطقه بالشهادتين

وصل إلى الفضاء.. شاهد اندفاع حمم بركان «تال» بقوة إلى السماء

زي الأفلام.. صور أعمدة برق تتخلل أدخنة بركان تال بفيتنام.. صور