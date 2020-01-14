طريقة عمل بودرة السحلب للشيف توتا مراد.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل بودرة السحلب.



وجاءت مقادير عمل بودرة السحلب.، كالتالى.



كوب نشا

كوب دقيق أرز

كوب لبن بودر

ربع كوب سكر بودر

مستكة مطحونة ناعمة

4 ملاعق كبيرة كريم شانتيه خام

كيس آيس كريم فانيليا

جوز هند مطحون

سودانى محمص

زبيب وجوز هند وفستق



ولمعرفة الطريقة بالتفاصيل شاهدى الفيديو..





