عشان تدفي.. طريقة عمل السحلب خطوة بـ خطوة

وإليكم طريقة عمل السحلب على طريقة الشيف سالى فؤاد:-



مكونات السحلب المصرى:-





طريقة تحضير السحلب المصري:-



- يخلط الأرز مع النشا والسكر البودرة وجوز الهند واللبن البودرة والسمسم المحمص والمكسرات ويعبأ في برطمان



- يذوب حسب الرغبة 4 ملاعق من الخليط في لتر لبن او ماء على البارد



- يرفع الخليط على النار حتى الحصول على القوام المناسب ثم يقدم ساخنا ويزين بالمكسرات والزبيب





يعد السحلب من أبرز وأشهر المشروبات التى يتناولها المصريين خلال فصل الشتاء، فهو يمد الجسم بالمزيد من الطاقة والفوائد التى يحتاجها.- نصف كوب نشا- نصف كوب رز بودرة- نصف كوب سكر بودرة او اكثر- نصف كوب جوز هند ناعم- كوب لبن بودرة- نصف كوب سمسم محمص- لتر ماء او لبن بارد- مكسرات مشكلة- زبيب