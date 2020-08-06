طريقة تحضير السحلب.. السوري والليبي والتونسي

4 أكواب سائلة من الحليب

4- اتركي الخليط يغلي ويبدأ في التكاثف، ثم قومي برفعه وصبه في كوبايات.

4- اتركي الخليط يغلي ويبدأ في التكاثف، ثم قومي برفعه وصبه في كوبايات.

1- ضعي السكر و3 أكواب من الحليب على نار هادئة، ثم حركيهم جيدًا واتركيهم على النار.

طريقة تحضير السحلب فى المنزل

مقادير طريقة تحضير السحلب فى المنزل

كوب من النشا

كوب من السكر البودرة

ملعقتين من الكريم شانتيه الخام

ملعقة كبيرة من الفانيليا

ومكسرات مشكله حسب الرغبه





طريقة تحضير السحلب البارد في المنزل





1- توضع النشا والسكر والفانيلا والكريم شانتيه، والمكسرات وتخلط جيدًا حتى تختلط .



2- توضع ملعقة من الخليط على على كوب من الماء البارد، ويقلب جيدًا ويحلى حسب الرغبة.





3- يوضع على نار هادئه مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام.



