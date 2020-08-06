طريقة تحضير السحلب.. السوري والليبي والتونسي

لا شيء يضاهي طعم السحلب بعد طريقة تحضير السحلب الاحترافية، حيث إنها من المشروبات الشتوية التي تحتوي على الكثير من العناصر المغذية؛ كما أنه من المشروبات التي تعطي إحساسا بالدفء والطاقة، لذا سنقدم لكم أكثر من طريقة تحضير السحلب .
طريقة تحضير السحلب
مقادير طريقة تحضير السحلب
4 أكواب سائلة من الحليب
5 ملاعق سكر
بودرة السحلب الجاهزة
طريقة تحضير السحلب :
1- ضعي السكر و3 أكواب من الحليب على نار هادئة، ثم حركيهم جيدًا واتركيهم على النار.
3- صبي خليط السحلب على الحليب بشكل تدريجي واستمري بالتحريك.
4- اتركي الخليط يغلي ويبدأ في التكاثف، ثم قومي برفعه وصبه في كوبايات.
طريقة تحضير السحلب البارد
مقادير طريقة تحضير السحلب البارد
المقادير :
2 كيس مسحوق سحلب جاهز (112 غرام)
2 كوب حليب
1/2 كوب سكر
كوب ماء
طريقة تحضير السحلب البارد :
1- نضع مسحوق السحلب في حلة ونضيف الحليب، ثم نتركها حتى تغلي، ثم نقوم بصب الحليب في أكواب زجاجية.
2- ثم نبرده في الثلاجة لعدة ساعات.
3- نضع في حلة صغيرة صغيرة السكر والماء ونقوم بغليها على نار هادئة حتى يصبح المزيج كثيفا، ثم نتركه ليبرد.
4- ثم نخلط المزيج مع بعضهم البعض، ونقوم بتزينها بالمكسرات.
طريقة تحضير السحلب الجاهز
مقادير طريقة تحضير السحلب الجاهز :
4 أكواب سائلة من الحليب
5 ملاعق سكر
بودرة السحلب الجاهزة
طريقة تحضير السحلب الجاهز :
1- ضعي السكر و3 أكواب من الحليب على نار هادئة، ثم حركيهم جيدًا واتركيهم على النار.
3- صبي خليط السحلب على الحليب بشكل تدريجي واستمري بالتحريك.
4- اتركي الخليط يغلي ويبدأ في التكاثف، ثم قومي برفعه وصبه في كوبايات.
طريقة تحضير السحلب فى المنزل
مقادير طريقة تحضير السحلب فى المنزل
كوب من النشا
كوب من السكر البودرة
ملعقتين من الكريم شانتيه الخام
ملعقة كبيرة من الفانيليا
ومكسرات مشكله حسب الرغبه
طريقة تحضير السحلب البارد في المنزل
1- توضع النشا والسكر والفانيلا والكريم شانتيه، والمكسرات وتخلط جيدًا حتى تختلط .
2- توضع ملعقة من الخليط على على كوب من الماء البارد، ويقلب جيدًا ويحلى حسب الرغبة.
3- يوضع على نار هادئه مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام.
4- يصب في الكوب ويزين بالمكسرات حسب الرغبه ويقدم ساخن.
طريقة تحضير السحلب السوري
مقادير طريقة تحضير السحلب السوري
3 أكواب من الحليب السائل
3 ملاعق كبيرة من النشا
ملعقة كبيرة ماء الورد
5 ملاعق كبيرة من السكر
ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة للتزين
طريقة تحضير السحلب السوري
1- ذوّبي في وعاء كوب من الحليب مع النشاء.
2- ضعي في قدر على النار كميّة الحليب المتبقّية وأضيفي ماء الزهر والسكر.
3- حركي المكونات جيدا وأضيفي اليها مزيج الحليب والنشاء، واتركيها تغلي لدقائق.
4- اسكبي السحلب الساخن في أكواب زجاج، زيّنيها بالقرفة المطحونة وقدّميه ساخنًا.
طريقة تحضير السحلب البودرة
مقادير طريقة تحضير السحلب البودرة
4 أكواب سائلة من الحليب
5 ملاعق سكر
بودرة السحلب الجاهزة
طريقة تحضير السحلب البودرة :
1- ضعي السكر و3 أكواب من الحليب على نار هادئة، ثم حركيهم جيدًا واتركيهم على النار.
3- صبي خليط السحلب على الحليب بشكل تدريجي واستمري بالتحريك.
4- اتركي الخليط يغلي ويبدأ في التكاثف، ثم قومي برفعه وصبه في كوبايات.
طريقة تحضير السحلب الليبي
مقادير طريقة تحضير السحلب الليبي :
كوبان من الحليب
4 ملاعق من دقيق السحلب
سكر حسب الرغبة ويمكن استبداله بالعسل الأبيض
قرفة
لوز محمص و مجروش للزينة
طريقة تحضير السحلب الليبي :
1- يخلط كل من الحليب والسحلب والسكر مع التحريك بسرعة حتى لا يتكتل، ونتابع تحريك الخليط على نار متوسطة باستمرار.
2- عند ملاحظة ازدياد كثافة المزيج، نتركه يغلي مدة 10 دقائق ونقوم بإبعاده عن النار حتى يصبح السحلب جاهزًا للتقديم.
3- يتم تزيين شراب السحلب الدافئ برش اللوز المجروش ورشة القرفة من الاعلى .
طريقة تحضير السحلب في البيت
مقادير طريقة تحضير السحلب في البيت :
4 أكواب حليب
سكر
نصف كوب حليب بودرة
كوب سكر بودرة
نصف كوب أرز مطحون
كوب من جوز الهند
4 ملاعق كبيرة نشا
نصف كوب سمسم
ملعقة فانيليا
فص مستكة مطحون مع ملعقة سكر
قرفة
جوز الهند
مكسرات للتزيين
طريقة تحضير السحلب في البيت :
1- نخلط الحليب البودرة مع الأرز المطحون والسكر البودرة وكوب جوز هند مع 4 ملاعق كبيرة نشا.
2- نصف كوب سمسم وفانيليا، ونضعهم فى برطمان جاف، لتكون هى بودرة السحلب التي نشتريها من الخارج.
3- ثم نضع الحليب فى وعاء عميق على النار وقبل أن يسخن، نضيف ملعقتين كبيرتين من مسحوق البودرة إلى السكر والمستكة المطحونة.
4- ونحرك السحلب جيدا حتى لا تكون تكتلات، وببطء شديد نبدأ فىيتم وضع الخليط على اللبن مع التقليب المستمر على النار حتى يبدأ فى الكثافة.
5- ثم نضعه فى كأس التقديم، ونزينه بالمكسرات والقرفة.
طريقة تحضير السحلب التونسي
مقادير طريقة تحضير السحلب التونسي
لتر حليب
8 ملاعق كبيرة سحلب
6 ملاعق كبيرة سكر
ملعقة صغيرة ماء زهر او ماء ورد
حلاوة طحينية أو مكسرات مهروشة للزينة
طريقة تحضير السحلب التونسي :
1- نخلط المكونات الاولى ما عدا الحلاوة الطحينية في وعاء عميق على البارد.
2- ثم نضعها على النار و نخلط بإستمرار دون توقف إلى ان يتكاثف الخليط ثم نضعه على النار.
3- نقوم بصب السحلب في كؤوس التقديم .
4- ثم تزين بالحلاوة الطحينية او المكسرات و ويتم تناولها دافئة.