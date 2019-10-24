مش هتصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من السحلب؟

السحلب من المشروبات الدافئة التى يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص فى فصل الشتاء، نظرا لما يحتويه السحلب من عناصر غذائية تساعد الجسم على التدفئة فى الشتاء وتقلل من الشعور بالبرودة.





كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول كوب من السحلب، وتتمثل فى ...





- يقى من الإصابة بأمراض القلب

- يعمل على تنشيط الجسم بأكمله

- يقوم بتقوية الدورة الدموية

- يحمي العظام من الإصابة بهشاشة العظام

- يقوم بتدفئة الجسم

- يعمل على إيقاف نزيف المعدة والأمعاء

- يعالج حالات الاسهال

- مفيد فى علاج القولون والقرح و الأثنى عشر