فوائد صحية مذهلة.. ماذا يفعل تناول كوب من السحلب؟

يعد مشروب السحلب من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص فى فصل الشتاء، لذا قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، فوائد تناول كوب من السحلب.



-السحلب يعمل على تنشيط الجسم بأكمله

-يعمل على تقوية الدورة الدموية لذلك هو يقوم بتدفئة الجسم.

-مشروب السحلب من المشروبات القابضة فهو مفيد فى حالات الإسهال وعلاج القرحة وإيقاف نزيف المعدة والأمعاء والاثني عشر وعلاج المغص المعوى والقولون.

- علاج للمرضى المصابين بالسل.

-يعتبر صحيا ومغذيا جدا للأطفال عندما يخلط بالحليب لمساعدته على نمو صحي وسليم وحماية الأسنان والعظام.