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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محاولات تفريغ النادي من نجومه.. لاعب الأهلي السابق يعلق على أزمة وسام أبو علي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
سارة عبد الله

علق رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، على أزمة وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، بعد مطالباته الرحيل.

وقال رمضان السيد في تصريحات تليفزيونية: “الأهلي عنده نجوم كبار مش كل ما لعيب يضغط على النادي زي ما وسام أبو علي بيعمل نمشيه، هناك محاولات لتفريغ الفريق من نجومه”.

وتابع: “لو الأهلي هيسيب وسام أبو علي لازم يبقى واخد حقه ماديًا، عشان يقدر يجيب بديل واتنين سوبر”.

وسام أبو علي.. مصير معلق

وقال شوبير إن اللاعب ما زال يطمح في خوض تجربة احترافية جديدة، موضحًا:"وسام لديه طموحات مشروعة، لكن النادي أيضًا لديه حقوق لا بد من احترامها وآخر ما وصلني أن اللاعب سلّم جواز سفره، تمهيدًا للسفر مع الفريق إلى تونس، إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن رحيله قبل موعد السفر".

وأضاف:"هناك بوادر لاستئناف التفاوض من جانب النادي الأمريكي، مع محاولة لتقليص الفجوة المالية التي عطّلت الصفقة في وقت سابق، وإذا تم التوصل للمقابل المناسب، فالنادي لن يمانع في فتح الباب أمام احتراف اللاعب".

رمضان السيد الأهلي وسام ابو علي

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