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مرأة

تعاني من الصداع .. ابتعد عن هذه الأسباب والجأ لهذا العلاج

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:01 ص
علاج الصداع
علاج الصداع
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أسماء عبد الحفيظ
انتشر فى الأونة الأخيرة معاناة الكثير من مشكلة الصداع النصفي ويرجع ذلك لعدد من الأسباب التى يجهلها الكثير ولا يستطيع تجنبها ،كشف عنها موقع medicalnewstoday وهي تتمثل فيما يلي .

أسباب والمحفزات الشائعة للصداع النصفى 
يمكن أن يساعد تحديد أسباب ومحفزات الصداع النصفي الأشخاص على تجنبها ومنع حدوث نوبة الصداع النصفي.

تختلف المحفزات من شخص لآخر ، ولكن تتضمن بعض العوامل الشائعة ما يلي:

الكحول والكافيين
أضواء ساطعة
التغيرات في الطقس
تجفيف
حمية
التغيرات الهرمونية
الروائح
الإفراط في تناول الأدوية
ضغط عصبى

علاجات الصداع النصفي
يمكن أن تتضمن علاجات الصداع النصفي استخدام الأدوية والعلاجات المنزلية لتقليل شدة الأعراض.

تشمل العلاجات المنزلية للصداع النصفى :

زيادة كمية الماء
قيلولة
يستريح في غرفة مظلمة وهادئة
باستخدام ضغط بارد
تناول مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية مثل الأسبرين أو الأيبوبروفين أو النابروكسين
إذا لم تخفف العلاجات المنزلية الأعراض ، فيمكن للفرد أن يطلب من طبيبه وصفة طبية.

قد يوصي الطبيب بالأدوية التالية :

مضادات الصرع
مضادات الاكتئاب
حاصرات بيتا
مضادات السيروتونين
السموم العصبية البوتولينوم ( البوتوكس )
مضادات CGRP

متى تطلب المساعدة الطبية
تقدر مؤسسة الصداع النصفي الأمريكية أن أقل من 50٪ من المصابين بالصداع النصفي يطلبون المساعدة من الطبيب.

إذا استمرت نوبة الصداع النصفي لفترة أطول مما هو معتاد بالنسبة للفرد ، فيجب عليهم طلب نصيحة الطبيب.

يجب عليهم زيارة غرفة الطوارئ إذا أصبحت نوبة الصداع النصفي شديدة للغاية ولم تخفف العلاجات المنزلية الأعراض.

يجب على الفرد أن يسعى للحصول على رعاية طبية فورية إذا كان لديه الأعراض التالية :

صداع شديد للغاية
صداع يبدأ فجأة مثل قصف الرعد ، خاصة إذا كان عمر الفرد يزيد عن 50 عامًا
صداع نصفي مصحوب بتصلب في الرقبة أو حمى أو ارتباك أو تشنج في الكلام أو نوبات
مشاكل الكلام أو الرؤية أو الحركة أو التوازن التي تختلف عن نمط الصداع النصفي المعتاد
اطلب دائمًا العناية الطبية إذا كان شخص ما يعاني من صداع بعد إصابة في الرأس.


الوقاية من الصداع 
تتضمن الوقاية من الصداع النصفي تحديد المحفزات المحددة للفرد وتجنبها مع أخذ ذلك في الاعتبار ، فإن الاحتفاظ بمذكرات الصداع التي تسجل تفاصيل ومحفزات الصداع النصفي يمكن أن تساعد الشخص على التنبؤ بموعد حدوث نوبة الصداع النصفي.

هناك أيضًا عدد من التطبيقات التي يمكن أن تساعد الأشخاص على تتبع أعراض الصداع النصفي والتعرف على مسبباتها.
إذا وجد شخص ما أن محفزاته مرتبطة بالطقس ، على سبيل المثال ، البرودة الشديدة والرياح ، فيمكنه اختيار البقاء في المنزل خلال هذا الوقت.
عندما يلعب التوتر دورًا في نمط الصداع النصفي لدى شخص ما ، فإن البحث عن طرق للاسترخاء وتخفيف التوتر قد يكون كافيًا لمنع نوبات الصداع النصفي في المستقبل.
عند الأطفال ، قد يكون تغيير عادات النوم وتحسين روتينهم الليلي كافيين للحد من نوبات الصداع النصفي
قد يحقق المغنيسيوم وفيتامين B2 والإنزيم المساعد q10 بعض النجاح في الوقاية من الصداع النصفي.
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