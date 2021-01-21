أعشاب خارقة لعلاج الصداع في لمح البصر

food.ndtv. كثيرا ما تعانى من الصداع النصفى الشديد المفاجىء يمكنك علاج الصداع الشديد المفاجىء بوصفات أعشاب سريعه التخلص من الصداع فى لمح البصر أقوى من المسكنات يقدمها موقع





إليك أبرز تلك العلاجات السريعه للتخلص من أسباب الصداع النصفى

تناولى الجنزبيل

النعناع والاوعية الدموية

يمكنك أيضًا مزج 3 قطرات من زيت النعناع في ملعقة واحدة من زيت اللوز ، أو إضافة القليل من الماء وتدليك الصدغين أو مؤخرة العنق به. كبديل ، يمكنك وضع أوراق النعناع المهروسة على جبينك.







اصنعى شاي عشبي عن طريق إضافة 1 ملعقة صغيرة من النعناع المجفف إلى كوب من الماء المغلي و غطيه واتركيه ينقع لمدة 10 دقائق. يصفى ويضاف بعض العسل لتحليته.



العلاج بالبخار





يمكنك أيضًا إضافة قطرتين من زيت اللافندر إلى كوبين من الماء المغلي واستنشاق البخار ويمكنك القيام بخيار آخر هو مزج قطرتين أو ثلاث قطرات في ملعقة واحدة من زيت اللوز أو زيت الزيتون وتدليك جبهتك به.







تناولى القرفة











تناولى الزعتر







يمكنك كذلك تناول الزعتر لتخفيف آلام الصداع ، ضع قطرة أو قطرتين من زيت الزعتر أو إكليل الجبل العطري على كل صدغ وعلى جبهتك. افركي بلطف على الجلد ، ثم اجلس بهدوء لعدة دقائق للسماح لهذا العلاج المنزلي بالعمل.







المراجع ..





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علاجات سريعه تخلصك من الصداع تعرفى عليها



انقع جذر الزنجبيل في الشاي ، أو امزج أجزاء متساوية من عصير الزنجبيل وعصير الليمون واشربه. يمكنك أن تستهلك هذا مرة أو مرتين في اليوم. يمكنك أيضًا وضع عجينة من مسحوق الزنجبيل وملعقتين كبيرتين من الماء على جبهتك لبضع دقائق لتوفير راحة أسرع.يوصف الزنجبيل بأنه إكسير للصداع ، وهو علاج منزلي للراحة الفوريةيمكنك طحن بعض أعواد القرفة إلى مسحوق ، وإضافة بعض الماء لعمل عجينة سميكة. ضعيه على جبهتك وصدغيك واستلقي لمدة 30 دقيقة. ثم اغسليه بالماء الفاتر.