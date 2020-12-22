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مرأة

الصداع المزمن من أعراض خشونة الرقبة.. اكتشف العلاج

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:53 ص
خشونة الرقبة
خشونة الرقبة
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أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الصداع، ويجهلون السبب الحقيقي وراءه، وهو خشونة الرقبة، فهي واحد من ضمن أسباب الصداع.

وكشف الدكتور طاهر فاروق، خبير الطب البديل، عن أعراض خشونة الرقبة وطرق للعلاج.

وقال إن من أعراض خشونة الرقبة ما يلي:

- الإحساس بآلام عنيفة بدءً من الرقبة وحتى الكوع أو أصابع اليد

- عدم القدرة على تحريك الرقبة بشكل طبيعي

- الإصابة بصداع مزمن

- الإصابة بالتنميل في منطقة الرقبة والذراعين

وأشار إلى ان هناك موادًا طبيعية تساعد على التخلص من آلام الرقبة نهائيًّا بشكل تدريجي في خلال أسبوع، وهي:

- تناول مشروب الكركم كل صباح على الريق.


- تناول مشروب الزنجبيل بالقرفة قبل النوم بساعتين.

- وضع قربة ماء ساخن على الرقبة عند النوم أو خلال اليوم مع التدفئة الجيدة.

- تدليك منطقة الرقبة بخل التفاح 4 مرات يوميًا.

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