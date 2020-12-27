فى لمح البصر.. حيل تخلصك من الصداع



الصداع أحد المشاكل الصحية الشائعة، ويمكن أن يكون بسبب حالات كامنة خطيرة، أو بسبب بسيط للغاية مثل الجوع.





يحدث صداع الجوع بشكل رئيسي عند تخطي وجبات الطعام، وخاصة وجبة الإفطار، وعدم تناول ما يكفي من الطعام لفترة طويلة.







وفقا لموقع بولد سكاى الهندى من أهم أسباب الصداع الجفاف ونقص الطعام ونقص الكافيين.





يحدث عندما يشعر الدماغ بانخفاض مستويات الجلوكوز ويطلق هرمونات معينة مثل الجلوكاجون والكورتيزول والأدرينالين للتعافي من نقص السكر في الدم أو انخفاض مستويات الجلوكوز.







يحدث الصداع مصحوبًا بالشعور بالإرهاق أو الجفاف ونقص الكافيين ونقص الغذاء يتسبب في شد أنسجة المخ وبالتالي تنشيط مستقبلات الألم التي تسبب الصداع

ويمكنك منع صداع الجوع عن طريق تناول الأطعمة الصحية في الوقت المحدد.

تجنب تفويت الوجبات ، وخاصة الإفطار.





تناول وجبات أصغر على فترات منتظمة إذا كانت مهنتك تنطوي على جدول مزدحم للغاية.







احتفظ دائمًا بالحبوب الكاملة في متناول يدك.







تجنب الشوكولاتة السكرية أو العصائر المحلاة لأنها قد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات الجلوكوز وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.







اشرب الكثير من الماء للتغلب على آلام الجوع.





احمل دائمًا فاكهة كاملة مثل التفاح أو البرتقال وعلبة من المكسرات.







يمكنك اختيار الزبادي أو عصائر الفاكهة غير المحلاة، إذا كان صداعك بسبب الانسحاب من الكافيين ، فبدلًا من إيقاف تناوله بكمية قليلة أولًا ثم أوقفه تمامًا.



