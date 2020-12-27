ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى لمح البصر.. حيل تخلصك من الصداع

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:07 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
الصداع أحد المشاكل الصحية الشائعة، ويمكن أن يكون بسبب حالات كامنة خطيرة، أو بسبب بسيط للغاية مثل الجوع.

يحدث صداع الجوع بشكل رئيسي عند تخطي وجبات الطعام، وخاصة وجبة الإفطار، وعدم تناول ما يكفي من الطعام لفترة طويلة.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى من أهم أسباب الصداع الجفاف ونقص الطعام ونقص الكافيين. 

يحدث عندما يشعر الدماغ بانخفاض مستويات الجلوكوز ويطلق هرمونات معينة مثل الجلوكاجون والكورتيزول والأدرينالين للتعافي من نقص السكر في الدم أو انخفاض مستويات الجلوكوز.

 يحدث الصداع مصحوبًا بالشعور بالإرهاق أو الجفاف ونقص الكافيين ونقص الغذاء يتسبب في شد أنسجة المخ وبالتالي تنشيط مستقبلات الألم التي تسبب الصداع.

ويمكنك منع صداع الجوع عن طريق تناول الأطعمة الصحية في الوقت المحدد.
تجنب تفويت الوجبات ، وخاصة الإفطار.

تناول وجبات أصغر على فترات منتظمة إذا كانت مهنتك تنطوي على جدول مزدحم للغاية.

احتفظ دائمًا بالحبوب الكاملة في متناول يدك.

تجنب الشوكولاتة السكرية أو العصائر المحلاة لأنها قد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات الجلوكوز وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

اشرب الكثير من الماء للتغلب على آلام الجوع.

احمل دائمًا فاكهة كاملة مثل التفاح أو البرتقال وعلبة من المكسرات.

يمكنك اختيار الزبادي أو عصائر الفاكهة غير المحلاة، إذا كان صداعك بسبب الانسحاب من الكافيين ، فبدلًا من إيقاف تناوله بكمية قليلة أولًا  ثم أوقفه تمامًا.

إذا لاحظت نوبات صداع منتظمة دون جوع ، فقد يكون ذلك سببًا لبعض الحالات الأساسية الأخرى التي تتطلب عناية طبية فورية للتشخيص والعلاج المناسبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أقوى من المسكنات نوع من البذور يخلصك من الصداع في لمح البصر

علاج سريع للصداع.. النوبات الشديدة والمفاجئة

أفضل الأطعمة لمرضى السكر المرتفع

بدون مسكنات.. أطعمة تساعد فى التخلص من الصداع

8 قواعد بسيطة وفعالة للوقاية من مرض السكري

5 نصائح للسيطرة على مرض السكري والوقاية منه

ترشيحاتنا

رئيس دولة يثير الجدل حول لقاحات كورونا

ذات أهمية خاصة.. السعودية تعلن عن 4 اكتشافات جديدة للزيت والغاز

عروس تتفاجأ بتصرف غريب من حماتها في أول ليلة من زواجها

بسبب حفل زفاف.. إصابة 50 من المدعوين بفيروس كورونا

بسبب كورونا .. ميدو يعتذر عن عدم الظهور في أوضة اللبس

للمرة الثانية.. إصابة عبد الله جمعة بفيروس كورونا

Advertisements

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

في عيد ميلاد سمير صبري.. السر وراء إخفاء زواجه لسنوات طويلة.. ولهذا السبب لا يستطيع ابنه العيش في مصر

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

تأجيل طعن مرتضى منصور ضد قرارات الأوليمبية لجلسة 14 يناير

راحوا العيال في غمضة عين.. قصة اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تعرضها للتنمر.. تعرف على عمر يسرا اللوزي وجنسية والدتها

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

ترامب يبدأ الانقلاب على نتائج الانتخابات ويطالب الجمهوريين بالقتال والتصعيد

ليس المسدد الأول لركلات الجزاء.. كلوب يصدم صلاح بتصريح جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة