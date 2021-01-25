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مرأة

بدون مسكنات حيل تخلصك من الصداع المفاجئ

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:04 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

بدون مسكنات ألم يمكنك التخلص من الصداع المفاجىء بسرعة  بعلاجات سريعة من مطبخك إليك علاجات منزلية طبيعية تساعد على علاج الصداع 
وفقا لموقع "medicalnewstoday"

تختلف الأعراض في الواقع من شخص لآخر، وحتى من نوبة صداع نصفي واحدة إلى أخرى.إليك أبرز العلاجات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

الجنزبيل 
يعد الجنزبيل أفضل علاج للصداع فهو يساعد في تقليل التهاب الأوعية الدموية في الرأس يمكنك مزج أجزاء متساوية من عصير الزنجبيل وعصير الليمون وتناوله ويمكنك أن تستهلك هذا مرة أو مرتين في اليوم. يمكنك أيضًا وضع عجينة من مسحوق الزنجبيل وملعقتين كبيرتين من الماء على جبهتك لبضع دقائق لتوفير راحة أسرع.

زيت النعناع
 يحتوي على المنثول الذي يساعد على تنظيم تدفق الدم في الجسم ويمكنك صنع شاي عشبي عن طريق إضافة 1 ملعقة صغيرة من النعناع المجفف إلى كوب من الماء المغلي. غطيه واتركيه ينقع لمدة 10 دقائق. يصفى ويضاف بعض العسل لتحليته. ارتشف الشاي ببطء.

 زيت اللافندر

علاج رائع للتخفيف من الصداع ويمكنك أيضًا إضافة قطرتين من زيت اللافندر إلى كوبين من الماء المغلي واستنشاق البخار. خيار آخر هو مزج قطرتين أو ثلاث قطرات في ملعقة واحدة من زيت اللوز أو زيت الزيتون وتدليك جبهتك به.

بعض أعواد القرفة

يمكنك علاج صداع العين بالقرفة عن طريق طحن بعض أعواد القرفة إلى مسحوق، وإضافة بعض الماء لعمل عجينة سميكة. ضعيه على جبهتك وصدغيك واستلقي لمدة 30 دقيقة. ثم اغسليه بالماء الفاتر.


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