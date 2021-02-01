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مرأة

3 زيوت تخفف الصداع النصفي تعرفي عليها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:01 م
الصداع النصفي
الصداع النصفي
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قسم المرأة
تستخدم الزيوت الأساسية بشكل شائع كعلاجات منزلية لأنواع مختلفة من الأمراض، فعالميًا يجري استخدامها  كمضاد للالتهابات، كما يجري استخدامها كمادة مهدئة ومطهرة. 

في هذه المقالة نستعرض لك بعض الزيوت الأساسية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الصداع والصداع النصفي وفقا لتقرير بموقع “Bold Sky”. 

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1. زيت اللافندر : 
يستخدم زيت اللافندر الأساسي بشكل شائع لتخفيف التوتر، حيث أظهرت الدراسات أن هذا الزيت الأساسي يمكن أن يساعد أيضًا في علاج الصداع والصداع النصفي وفقًا لدراسة نشرت فإن استنشاق زيت اللافندر يمكن أن يساعد في علاج الصداع النصفي الحاد، كما قام 47 مريضًا يعانون من الصداع النصفي باستنشاق زيت اللافندر الأساسي وأبلغوا عن انخفاض كبير في الألم وأعراض أخرى بعد 15 دقيقة، كما أظهرت دراسة أخرى أن زيت اللافندر الأساسي يمكن أن يعالج بشكل فعال صداع التوتر لدى الطلاب. 

طريقة الاستخدام: يمكنك وضع زيت اللافندر المخفف مباشرة على الجلد، أو استخدام موزع الزيت أو إضافته إلى ماء الاستحمام.

2. زيت النعناع العطري: 

زيت النعناع الأساسي له استخدامات عديدة بما في ذلك علاج الصداع والصداع النصفي، حيث يحتوي الزيت العطري على المنتول الذي يمكن أن يساعد في إرخاء العضلات وتسكين الألم، لقد وجدت الدراسات أن زيت النعناع عند استخدامه موضعيًا أدى إلى تقليل الألم الناتج عن صداع التوتر، وأظهرت دراسات أخرى أيضًا أن استخدام مزيج من النعناع ومزيج الإيثانول يمكن أن يساعد في التخفيف من آلام الصداع.

3. زيت عشب الليمون: 
 زيت عشب الليمون له خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، فوفقًا لدراسة بحثية تم استخدام حقن و decoctions من عشبة الليمون الأسترالية بشكل تقليدي في علاج الصداع.

طريقة الاستخدام: استنشق رائحة الزيت العطري بعشب الليمون. 
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