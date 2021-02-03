ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاولون يتعادل ١-١ مع طلائع الجيش في الدوري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:11 م
لقاء المقاولون العرب
لقاء المقاولون العرب وطلائع الجيش
Advertisements
حسام الحارتي
انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي طلائع الجيش والمقاولون العرب بالتعادل الإيجايبي "١-١"في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ  ١١ من بطولة الدوري المصري الممتاز .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي المقاولون العرب من أجل إحراز هف التقدم ولكن تمكن لاعبي طلائع الجيش من الحفاظ على شباكهم وإحراز هدف التقدم في الدقيقة "٣٤" عن طريق  أحمد سمير من ركلة جزاء عن طريق عمرو جمال بعد عرقلة من خالد الحسيني مدافع المقاولون العرب.

وفي الدقيقة "٤٧" آحرز أحمد داوودا هدف تعادل المقاولون العرب  من خلال عرضية من الطرف الأيمن من لويس إدوارد شتتها دفاع طلائع الجيش لتصل إلى عبد الله ياسين على حدود منطقة الجزاء، ومن ثم تسديدة من لمسة واحدة من أحمد داوودا سددها رائعة داخل الشباك.

وتبادل الفريقين الهجمات المرتدة في الشوط الثاني من أجل إحراز هدف التقدم ولكن لم يحالفهم الحظ حيث آعلن حكم اللقاء صافرة إنتهاء المباراة.

ويتواجد  طلائع الجيش المركز الـ 12 برصيد 11 نقاط بجدول ترتيب المسابقة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 برصيد 11 نقاط.

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.
خط الدفاع: باسم علي – فادي نجاح – خالد الحسيني – حسن الشامي.
خط الوسط : إبراهيم صلاح – محمد مجلي – عبدالله ياسين – لويس إدوارد – أحمد داوودا.
خط الهجوم : هيثم الجويني.
بينما يجلس على دكة البدلاء كلٌ من :
أحمد عربي - أمير عابد – أحمد عبدالعزيز - وسيم النغموشي – عبدالرحمن خالد جبنه –محمد رزق – أحمد شكري - أحمد حسن مكي – ايدو موزيس.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك ضد المقاولون .. تقدم لـ الأبيض وإنذار لـ ساسي ونزول بنشرقي بعد 75 دقيقة

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب

شوط أول .. تعادل إيجابي بين المقاولون العرب وسموحة في الدوري

كرة ثابتة.. مصطفى فتحي يسجل الهدف الثاني لسموحة أمام المقاولون العرب

سموحة يفوز علي المقاولون العرب بثنائية في الدوري المصرى

المقاولون العرب يتقدم 1-0 على إنبي في الشوط الأول

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تكشف أعراض لقاحات كورونا.. والبديل الأقوى للوقاية من الفيروس

تناول القهوة يوميا له تأثير مذهل على الرجال

بيراميدز يواصل السقوط ويخسر من إنبي 2-3 فى مباراة مثيرة

امتحانات نصف العام.. تصريح مهم من وزيرة الصحة.. فيديو

الشوط الثاني.. بيراميدز يعود للمباراة ويقلص فارق الأهداف مع إنبي لـ 2/3

أحمد فيليكس: أتمنى قدوم مهاجم كوتوكو إلى مصر عبر الأهلي.. ولم أمتلك الفرصة لإثبات نفسي مع الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

بـ الذهبي اللامع.. نوال الزغبي تستعرض أناقتها.. شاهد

طريقة عمل كفتة جملي بالطحينة.. خطوة بخطوة