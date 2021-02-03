وإلا اتخاذ الإجراءات القانونية.. محافظ الإسكندرية يطالب نادي التطبيقيين بـ62 مليون جنيه

وأشار خلال حملة إزالة بالنادي إلى أن نادي التطبيقيين لم يقم بتسديد حقوق المحافظة منذ عام ١٩٧٨ مما أدى إلى تراكم المديونية عليه ليصل إجمالي المبلغ إلى ٦٢ مليون جنيه، مؤكدا ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة وحقوق المواطن السكندري لتعظيم موارد الدولة واستغلالها فيما يخدم أهالي الإسكندرية ويحقق الصالح العام.

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وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الآن تنفيذ إزالة أعمال مخالفة بنادي التطبيقيين بناحية شاطىء سابا باشا بنطاق حى شرق، كما شدد الشريف على وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بالتصدي لأي محاولات بناء مخالف في المهد وإزالتها فورا تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، وذلك بحضور محارب هيلع رئيس حي شرق.

ووجه المحافظ؛ رئيس حي شرق بمتابعة تنفيذ الإزالة للمخالفات التى تقع على مساحة ٤٥٠ مترا داخل النادي والتى تم رصدها حتى الإنتهاء تماما من الإزالة ، مع الاستمرار في متابعة ورصد أي مخالفة لأي نادي أو منشأة أخرى على الكورنيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتي ذلك عقب تنفيذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة اول امس ازالة أعمال إنشاءات مباني بالطوب الأحمر ، ومنشآت خشبية داخل نادي المهندسين الكائن بشاطيء سابا باشا ، و كذلك عقب حملة الإزالة المكبرة التى قامت بها المحافظة منذ ٤ أيام لإزالة كافيتيريا تاڤرنا بمنطقة سبورتنج ، بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة.

يأتي هذا فى إطار وعد المحافظ لأهالي الإسكندرية بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر، والتى تم التعاقد عليها خلال فترات سابقة بقيم إيجارية أهدرت حقوق المحافظة المالية وسببت استياءً لدي المواطنين.