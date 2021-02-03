وإلا اتخاذ الإجراءات القانونية.. محافظ الإسكندرية يطالب نادي التطبيقيين بـ62 مليون جنيه

وأشار خلال حملة إزالة بالنادي إلى أن نادي التطبيقيين لم يقم بتسديد حقوق المحافظة منذ عام ١٩٧٨ مما أدى إلى تراكم المديونية عليه ليصل إجمالي المبلغ إلى ٦٢ مليون جنيه، مؤكدا ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة وحقوق المواطن السكندري لتعظيم موارد الدولة واستغلالها فيما يخدم أهالي الإسكندرية ويحقق الصالح العام.
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وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الآن تنفيذ إزالة أعمال مخالفة بنادي التطبيقيين بناحية شاطىء سابا باشا بنطاق حى شرق، كما شدد الشريف على وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بالتصدي لأي محاولات بناء مخالف في المهد وإزالتها فورا تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، وذلك بحضور محارب هيلع رئيس حي شرق.
ووجه المحافظ؛ رئيس حي شرق بمتابعة تنفيذ الإزالة للمخالفات التى تقع على مساحة ٤٥٠ مترا داخل النادي والتى تم رصدها حتى الإنتهاء تماما من الإزالة ، مع الاستمرار في متابعة ورصد أي مخالفة لأي نادي أو منشأة أخرى على الكورنيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
يأتي ذلك عقب تنفيذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة اول امس ازالة أعمال إنشاءات مباني بالطوب الأحمر ، ومنشآت خشبية داخل نادي المهندسين الكائن بشاطيء سابا باشا ، و كذلك عقب حملة الإزالة المكبرة التى قامت بها المحافظة منذ ٤ أيام لإزالة كافيتيريا تاڤرنا بمنطقة سبورتنج ، بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة.
يأتي هذا فى إطار وعد المحافظ لأهالي الإسكندرية بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر، والتى تم التعاقد عليها خلال فترات سابقة بقيم إيجارية أهدرت حقوق المحافظة المالية وسببت استياءً لدي المواطنين.