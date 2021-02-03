تعمل بالطاقة الشمسية.. وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد مدرسة محمد علي الزخرفية

تفقد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، مدرسة محمد على الزخرفية بإدارة وسط التعليمية، التي تعمل بالطاقة الشمسية.





وتفقد الدكتور محمد سعد الأقسام والتخصصات بالمدرسة ومنها القسم المعمارية قسم البناء والفرم الخرساني والنجارة المعمارية وقسم البياض وأعمال التشطيبات وقسم هندسة الأعمال الصحية والأقسام الزخرفية قسم زخرفة وإعلان وقسم الطباعة البارزة وأوفست والأقسام المعدنية قسم الأثاث المعدني وقسم معادن زخرفية وقسم حديد مشغول ولحام والأقسام الخشبية قسم الحفر على الخشب وقسم نجارة الأثاث والأقسام النسيجية قسم الملابس الجاهزة وطباعة وتجهيز المنسوجات.





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وشدد سعد على ضرورة تفعيل مشروع رأس المال في جميع الأقسام، موضحًا أن مشروع رأس المال مطلوب تطويره لأنه يدرب الطلاب والمعلمين على العملية الإنتاجية، ويستغل الطاقات الإنتاجية المتواجدة بالمدارس، والتي لا تستخدم طول الوقت في التعليم والتدريب.





كما أشار سعد إلى ضرورة إقامة معرض دائم لمنتجات التعليم الفني، ووجه سعد بضرورة توفير مكان دائم داخل مدرسة محمد على الزخرفية لإقامة معرض دائم لعرض جميع منتجات طلاب التعليم الفني بالمدرسة.

وأكد على اهتمام الوزارة بمنتجات الطلاب، والعمل على إثقال المواهب المختلفة من أجل النهوض بها بما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال من خلال مشروع رأس المال الدائم.





وشدد على تبنى الدولة وتشجيعها للمشروعات الصغيرة، وتبنى أفكار الطلاب، والعمل على تطوير التعليم الفني لما له من دور فعال في توفير الأيدي العاملة المهرة التي يتطلبها سوق العمل، وباعتبار التعليم الفني قاطرة التنمية من أجل تحقيق أهداف التقدم ورفعة وطننا الغالي مصر.