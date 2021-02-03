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محافظات

لمجابهة كورونا.. غلق أكبر سنتر تعليمي بالإسكندرية وتحويل مديره للنيابة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:08 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

شن حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة على مراكز الدروس الخصوصية ( السناتر ) بمنطقة مينا البصل بناء علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه وفي اطار الاهتمام بالقضاء علي المخالفات وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.


وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع اكبر مركز للدروس الخصوصية لتجمع الطلاب في الإسكندرية (سنتر العميد).


وتم التحفظ علي مدير المركز من قبل شرطه مينا البصل لعرضه علي النيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.


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وفي سياق متصل، تم تحرير محاضر فض اختام لسنتر الضوي بفرعيه الأول والثاني بمنطقة المتراس وجاري استكمال الحملات.

جاء ذلك بوجود  سكرتير عام الحي ورخص المحلات ووكيل الإدارة التعليمية غرب والامن والاتصال السياسي لتعليم غرب وقسم شرطه مينا البصل.

وشدد شعبان بأن الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا علي سلامه المواطنين.

لمجابهة كورونا.. غلق أكبر سنتر تعليمي بالإسكندرية وتحويل مديره للنيابة
لمجابهة كورونا.. غلق أكبر سنتر تعليمي بالإسكندرية وتحويل مديره للنيابة
لمجابهة كورونا.. غلق أكبر سنتر تعليمي بالإسكندرية وتحويل مديره للنيابة
لمجابهة كورونا.. غلق أكبر سنتر تعليمي بالإسكندرية وتحويل مديره للنيابة
لمجابهة كورونا.. غلق أكبر سنتر تعليمي بالإسكندرية وتحويل مديره للنيابة
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