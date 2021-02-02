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محافظات

الصحفيين بالإسكندرية تشكر القنصلية الصينية: دعمتنا بمستلزمات طبية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:31 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
قدم فكري عبد السلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية الشكر إلى قنصل عام الصين على دعم القنصلية المتواصل لمواجهة أزمة كورونا، لافتا إلى أنها المرة الثالثة التي تقدم فيها القنصلية مستلزمات طبية للصحفيين وبعض الجهات الأخرى منذ ظهور فيروس كورونا.

وقال "عبد السلام"، إن العلاقات المصرية الصينية تطورت منذ عام 2014 حتى وصلت إلى الشراكة الإستراتيجية الشاملة انطلاقا من الأهمية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شين جين بينج بتطوير العلاقات الثنائية.

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من جانبها، أكدت جياولي ينغ  قنصل الصين علي التعاون المشترك بين مصر والصين  منذ بداية أزمة كورونا لمواجهة هذا التحدي غير مسبوق مما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

وأشارت خلال إهداء القنصلية الصينية بالإسكندرية لمجموعة من المستلزمات الطبية المتنوعة للنقابة الفرعية للصحفيين بالثغر إلي أنها تكن كل الاحترام والتقدير لأعضاء نقابة الصحفيين.

جاء ذلك للاتفاق المنعقد بين الكاتب الصحفي فكري عبد السلام نقيب الصحفيين بالاسكندرية وقنصل الصين السيدة جياولي ينغ.

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