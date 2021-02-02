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محافظات

ضبط 6 أطنان مواد غذائية فاسدة بمصنع مخلل في الإسكندرية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:08 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، وكيل الوزارة، حملة على مصانع المواد الغذائية والأسواق لحماية المواطنين من التدليس و الغش التجاري.


وقامت ادارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بشن حملات على المحلات التجارية، والتى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع المخللات بمنطقة ابيس مخالف للاشتراطات الصحية.


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وتم تحريز 5.595 طن مخلل متنوع بها شوائب وفطريات، و100 جردل مخللات منتج نهائي غير مدون عليه أي بيانات وغير مدون عليه تاريخ الصلاحية، وطن ملح خشن مجهول المصدر.

 

تم تحرير محضر تقليد علامة تجارية بمنطقة السيوف لأحد المصانع  بناء على شكوى واردة للإدارة.

 

تم التحفظ على الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

ضبط 6 أطنان مواد غذائية فاسدة بمصنع مخلل في الإسكندرية
ضبط 6 أطنان مواد غذائية فاسدة بمصنع مخلل في الإسكندرية
ضبط 6 أطنان مواد غذائية فاسدة بمصنع مخلل في الإسكندرية
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