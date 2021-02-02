محافظ الإسكندرية لأهالي برج العرب: أنا معكم دائما ومكتبي مفتوح في أي وقت

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، ميدان برج العرب القديم بعد الانتهاء من أعمال تطويره في ديسمبر ٢٠٢٠، مشددًا على رئيس مركز ومدينة برج العرب بضرورة الإستمرار في رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع شوارع مركز ومدينة برج العرب القديمة سواء الرئيسية أو الفرعية لتواكب مع الكم الكبير من أعمال التطوير الذي ستشهدها القرى والنجوع.





وكلف المحافظ ، رئيس مركز ومدينة برج العرب، بعمل لقاء دوري مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، موجها رئيس الحي بتجميع مطالب الأهالي وحصرها لبحثها و دراسة حلول لها، كما استمع الشريف إلى مطالب و شكاوي الأهالي؛ قائلا لهم: "أنا معكم دائما ومكتبي مفتوح لكم في أي وقت لاستقبال أي شكوى أو مطلب".





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رافق المحافظ خلال جولته التفقدية الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، و اللواء حسن الجمال رئيس مركز و مدينة برج العرب القديم.





وفي سياق متصل، أعرب أهالي قرى برج العرب من الرجال والسيدات والأطفال عن بالغ فرحتهم وسعادتهم عقب إطلاق اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية إشارة بدء تنفيذ تطوير ٥٧ قرية أم و تابع و نجع بتكلفة ٣ مليار جنية، وذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى.





ووجه أهالى قرى برج العرب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تدشين المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، مؤكدين أن المبادرة من أهم المشروعات العظيمة التي تم تنفيذها لخدمتهم، والتي تؤكد مدي اهتمام السيد بهم وحرصه علي توفير حياة كريمة لهم.

وأشادوا بهذه المبادرة الرئاسية والتي سوف تغير حياتهم للأفضل، من خلال تطوير ١٥ خدمة بالقرى وعلى رأسها "البنية التحتية من مرافق وخدمات وكذلك تطوير قطاعات الصحة والتعليم وغيرها، والاهتمام بتوفير حياة كريمة لجميع الأسر الأكثر احتياجا.