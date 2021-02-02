خلال عام كامل .. خطاط مصري يبدع في كتابة سورة البقرة كاملة على لوحة واحدة ويشارك في معرض حروف وكلمات بمكتبة الإسكندرية

- خطاط مصري مبدع يكتب سورة البقرة كاملة في لوحة واحدة

- عام كامل دون خطأ واحد في اللوحة

- حصد العديد من الجوائز على مدار أكثر من 15 عامًا

- المشاركة فى معرض حروف وكلمات بمكتبة الإسكندرية





، والخط العربي تحديدًا أنواعه كثيرة، وحروف اللغة العربية سهلة ومرنة، وعند كتابتها بخط جميل تبعث في النفس بهجة، لما لها من جمال فني بديع، سواء كان الخط ثلثًا أو نسخًا أو كوفيًا. "الخط يبقى زمانًا بعد كاتبه... وكاتب الخط تحت الأرض مدفونا" هكذا يصف الشاعر الكتابة الجميلة التي تخطف القلوب والأبصار





وقال رسام الكاريكاتير الفلسطيني الشهير ناجي العلي إن للكلمة و الخط المرسوم وقع أقوى من طلقات الرصاص.





وفي الإسكندرية، أبدع خطاط سكندري في كتابة لوحة بديعة، تخطف القلب من أول نظرة، حيث استطاع كتابة صورة البقرة كاملة في لوحة واحدة على مدار عام كامل دون خطأ واحد في اللوحة.





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وفي تصريحات لصدى البلد قال محمد رشدي، أنه يعمل بإحدى شركات المعادن، ويهوى الخط العربي منذ الصغر وخط العديد من اللوحات كهواية، وبعد ذلك اكتشف عشقه للخط العربي، فقرر أن يدرس الخط العربي بأحد المعاهد بالإسكندرية إلى جانب عمله.





وأضاف رشدي، إنه بدأ بعد ذلك في كتابة بعض اللوحات وعرض أعماله بالمعارض الفنية حتى بدأ في حصد العديد من الجوائز على مدار أكتر من 15 عامًا.





وأشار إلى أن فكرة كتابة سورة البقرة في لوحة واحدة روادته كثيرًا ليحاكي ما فعله الخطاط العظيم الذي لا مثيل له كما وصفه رشدي (محمد إبراهيم) والذي كتب القرأن كاملًا في لوحة واحدة أهداها للملك فاروق.





وأوضح أنه استغرق عامًا كاملًا في كتابة صورة البقرة في لوحة واحدة "متر في 70 سم" عام 2006، بأقل الامكانيات المتاحة وبأدوات بدائية، وشارك بها في العديد من المعارض المحلية والدولية، وتعرض حاليًا في قصر ثقافة الأنفوشي.





وتابع أنه يشارك فى معرض حروف وكلمات بمكتبة الإسكندرية، وصالون الخط العربى لمدة 15 عاما متواصلة من العيد الخامس حتى العشرين، وشارك فى ملتقى القاهرة الدولى بمشاركة الفنانين العرب عام 2020، والاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، بالإضافة إلى العديد من المعارض المحلية والدولية .



