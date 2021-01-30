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حوادث

أثناء تناولهما المخدرات ... القصة الكاملة لمشاجرة بين صديقين تنتهي بجريمة قتل بالإسكندرية

السبت 30/يناير/2021 - 05:27 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

جثة مجهولة بشقة سكنية بمنطقة المنتزة بالإسكندرية، قضية شغلت ضباط المباحث الجنائية بالإسكندرية، على مدى الأيام السابقة، لمعرفة المتهم، ودوافعه وراء الجريمة، وبدأت القصة تتكشفت خطوط القضية رويدًا رويدًا.

تبين أن وراء الجريمة صديق المجني عليه، بعد خلاف وقع بينهما أثناء تعاطى المخدرات، وبعدها خنق المتهم المجني عليه بقطعة قماش للتخلص منه وقام بسرقة مبلغ مالي ومشغولات فضية.


وتبدأ أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بتلقي بلاغ بالعثور على جثة شخص مجهول باحدى الشقق السكنية داخل عقار بقسم أول المنتزة.


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وفور تلقي البلاغ، انتقل ضباط مباحث القسم، وعدد من القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، ورجال الطب الشرعي لرفع البصمات من مكان الجريمة، وتبين أن المجنى عليه "بائع متجول"، مقيم بالقاهرة ويعمل فى الإسكندرية وأن وراء إرتكاب الواقعة " فنى تبريد وتكييف"، مسجل خطر، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

وبعد بتقنين الإجراءات، تم ضبط تلمتهم وبحوزته مبلغ مالى و4 هواتف محمولة وكمية من المشغولات الفضية وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات إعترف بإرتكابه الواقعة.

واعترف بتفاصيل الجريمة، موضحًا أن بداية التعارف مع المجنى عليه بدأت باصلاح أحد الأجهزة الكهربائية بالشقة محل الواقعة - مستأجرة للمجنى عليه – وأنه يوم الواقعة توجه للشقة محل البلاغ وقام رفقة المجنى عليه بتعاطى كمية من من المواد المخدرة وأثناء ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بخنقه بإستخدام قطعة من القماش " كوفية" فأودى بحياته وإستولى على مبلغ مالى وهاتف محمول وكمية من المشغولات الفضية وأضاف بقيامة بشراء هاتف محمول من المبلغ المستولى عليه.

تحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأصدرت نيابة أول المنتزه قرارًا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل صديقه " بائع متجول"، وعرض جثة المجنى عليه على الطب الشرعي وطلب بيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة بعد ورود التقرير واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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