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محافظات

لديها سكن والأب يعمل.. تضامن الإسكندرية تكشف حقيقة صورة أسرة مقيمة بالشارع

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:31 م
تضامن الإسكندرية
تضامن الإسكندرية تكشف حقيقة صورة أسرة مقيمة بالشارع
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أحمد بسيوني

كشفت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ووكيل الوزارة، عن حقيقة ما أثير عبر صفحات التواصل الاجتماعي بوجود رجل واسرته بالشارع، والأب مريض بداء الفيل ولديه ابنتان إحداهما مريضة بضمور في المخ والاخرى بحاجة لعمل عملية باللوزتين.

 

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وأضافت جلالة، في بيان مساء اليوم، أنه قد ورد بلاغ من قبل للفريق المحلي لاطفال وكبار بلا مأوى، وتبين بالبحث أن الأب يعمل بإحدى الشركات ولكن المرتب لا يكفى والأسرة لديها سكن. 


وأشارت إلى أن الوحدة المتنقلة الامل ٢  توجهت إلى موقع البلاغ، ولم تجدهم في نفس المكان المبلغ عنه.

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