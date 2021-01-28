مصر لا تنسى أبناءها.. أسرة عاشت داخل ماسورة صرف والرئيس يفاجئها بهدية.. شاهد

22 يومًا داخل ماسورة صرف صحي قضتها أسرة سكندرية بمنطقة الفلكي بحي المنتزه أول، لا مأوى لهم سوى بطاطين، انفطر قلب الأب فلم يدر ماذا يصنع وبالكاد اليومية لا تتجاوز 30 جنيهًا، لا تكفى سوى لسد جوع الأطفال الصغار.





قصة كانت مثار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين، بعدما أظهر مقطع فيديو تداوله الآلاف من رواد السوشيال ميديا حول مواطن يُقيم هو وأسرته داخل ماسورة صرف صحي إلى جانب مقلب قمامة، وسط الكلاب الضالة، بمنطقة الفلكي شرق الإسكندرية.

وانتشرت الصور كالنار في الهشيم، وأثارت تعاطفًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا المسئولين بتوفير مكان لائق يمكن لهذه الأسرة أن تعيش فيه.





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قال باسم محمد، رب الأسرة، الذي يعمل نباشًا في القمامة، في تصريحات لصدى البلد إنه يعيش هو وزوجته وأولاده في هذه الماسورة منذ شهر تقريبًا بعد أن تقطعت بهم السبل، فقد كان يسكن بغرفة بمساكن الإيواء ولكن صاحبها احتاج إليها، ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش في هذه الماسورة إلى جوار عمله في مقالب القمامة، في محاولة لتوفير لقمة عيش له ولأسرته تكفي حد الكفاف من الطعام والشراب.





وعن طبيعة عمله، أضاف أنه يعمل نباشًا على باب الله وبالكاد اليومية "30" لا تكفيه ولا تكفي أسرته من أجل الطعام والشراب، مشيرًا إلى أنهم لا يجدون أحيانا طعام يومهم وشرابهم.





وطالب بتوفير مسكن آمن ومناسب له ولأسرته، وعمل لائق يستطيع من خلاله الصرف عليهم وتعليمهم بشكل جيد، مناشدًا محافظ الإسكندرية وجميع المسئولين بالنظر إلى حالته ومحاولة مساعدته.

وقال محمد إن أهل الخير ساعدوه وأحضروا له شقة، وانتقل هو وأولاده إليها، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تجهيزها مباشرة، حتى يمكنه العيش فيها، وتابع قائلًا "مش عاوزين غير مكان يسترنا".





وفي أول تحرك من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وجهت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل الوزارة، بالتحرك العاجل وعمل التدخلات اللازمة نحو الحالة، وذلك بعدما تم نشره عن الحالة الإنسانية لأسرة تحتمى بماسورة كبيرة بالشارع.

وأشارت جلالة إلى أنه بالتعاون مع المجتمع المدني قامت جمعية خليك إيجابي بالتحرك والعمل على تلبية الاحتياج العاجل لهذه الأسرة لمسكن بالتعاون مع فاعل خير الذي استأجر شقة للأسرة، مع العمل على توفير الضروريات اللازمة لهم وجار العمل على تقديم الخدمات الضمانية للأسرة مع استمرار التعاون مع المجتمع المدني لحماية هذه الأسرة ودعمها اجتماعيا" واقتصاديا" وصحيا".

وفي استجابة سريعة، قال بهاء ناجي مسئول أحد الجمعيات الخيرية بالمنطقة، إن مسئولين من صندوق تحيا مصر حضروا إلى الشقة التي وفرناها لباسم، وأخبرونا بتوفير شقة بمنطقة بشاير الخير، غرب المحافظة.

وأضاف أن المسئولين أخبروه بأنه سيتم نقل باسم وأسرته إلى أحد مساكن الإيواء حتى استيفاء الأوراق وبعدها سيتم تسليمه الشقة، فضلًا عن إيجاد فرصة عمل مناسبة بمدينة بشاير الخير.

وتواجدت عربة متنقلة تابعة للصندوق ومديرية التضامن الاجتماعي ومبادرة إحنا معاك لتوفير حياة كريمة لكل الأطفال وقدمت بعض المساعدات العاجلة للأسرة.

من جانبه، شكر باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيدًا بسرعة الإستجابة للواقعة، والتدخل سريعًا لانقاذه وأبنائه من الضياع، وتابع قائلًا: "الرئيس لو عارف مشكلتي من الأول مكانش سابني، وبشكره جدًا على كل اللي اتعمل معايا، وتحيا مصر."