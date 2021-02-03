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طريقة تحضير سلطة الذرة بالمايونيز

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:08 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك؛ طريقة تحضير سلطة الذرة بالمايونيز.

مقادير سلطة الذرة بالمايونيز
- الذرة : 2 كوب (مسلوقة ومصفاة / يمكن استخدام المعلب) 
- طماطم : 1 حبة (مفرومة ناعم) 
- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم) 
- المايونيز : ثلث كوب 
- ملح : نصف ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 
- عصير الليمون : ملعقة كبيرة 

طريقة تحضير سلطة الذرة بالمايونيز..

1. اخلطي الذرة مع الطماطم والبصل الأخضر في وعاء.

2. اخلطي المايونيز مع عصير الليمون والملح والفلفل في وعاء آخر.

3. أضيفي خليط المايونيز لخليط الذر وقدميها.
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