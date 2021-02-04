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فن

تعرضت لهجوم شرس .. ممثلة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب بدون زواج

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:10 ص
بورجو أوزبيرك
بورجو أوزبيرك
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أحمد إبراهيم
فجرت ممثلة تركية شهيرة بورجو أوزبيرك مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت عن رغبتها فى الإنجاب بدون الزواج وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع وتعرضت إلى هجوم شرس. 

وقالت بورجو: إننى لا أرغب فى الزواج وأفكر فيه خاصة أن المرأة مظلومة وغير محظوظة في الزواج خاصة فى الإنجاب حيث تصل إلى سن معين ولم تستطع الإنجاب. 

وأضافت بورجو: أن لديها حاليا 31 عاما ولا تفكر فى الزواج ولكن إذا كانت رغبتها فى الإنجاب فإنها ستتجه إلى إجراء عملية تجميد البويضات الخاصة بها وأنت تنجب بدون زواج. 

وأوضحت بورجو : إننى مشغولة حاليا بابن شقيقى والذى أساعد فى تربيته وسعيدا جدا بهذه التجربة والتى أراها أيضا صعبة للغاية. 
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