ضبط 94 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطروح

استمرت بمدينة سيوة بمطروح تكثيف أعمال رش وتطهير المقاهي والمطاعم والمنشآت السياحية ومركبات المواطنين للوقاية من فيروس كورونا.



















وأكد العميد عصام عبد الغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه تم مساء أمس، الأربعاء، تكثيف أعمال رش وتطهير المطاعم والمقاهي والمنشآت السياحية بوسط المدينة، وشارع أنور السادات، والمعهد الأزهري.











وقال إنه تم أيضًا رش وتطهير مركبات المواطنين، وذلك للوقاية من فيروس كورونا (مرض كوفيد-١٩) ومنعًا لانتشار الأمراض المعدية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.









من ناحية أخرى، تمكنت مديرية الصحة بمطروح خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط 94 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة شارك فيها كل من الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف كامل، مدير عام الطب الوقائي وفريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمطروح، وبالاشتراك مع مباحث التموين.











وتمكنت الحملة من ضبط كمية كبيرة من أنواع مختلفة من المخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود ديدان حيه بالكميات المضبوطة والتي يتم تصنيعها داخل مصنع بمنطقة علم الروم.







