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محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع منظومة الأكسجين وتوافر احتياجات المستشفيات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:27 م
الدكتور أحمد البلتاجي
الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحه بمحافظة مطروح
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أيمن محمود
تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح يرافقه الدكتور شريف كامل مدير عام الطب الوقائي عددا من المستشفيات من أجل متابعة منظومة الأكسجين ومدي توافر  المستلزمات الطبية بالمستشفيات.


كما تابع وكيل وزارة الصحة بمطروح الالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى بالمستشفيات حفاظا علي صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا.

ووجه وكيل الوزارة مديري المستشفيات بمتابعة تواجد جميع الاطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتطبيق المستشفيات الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ علي سلامة المرضي والعمل علي تذليل الصعوبات أمام المواطنين على أن يتم المتابعة المستمرة  على مدار الساعة من خلال الأطباء مديري  المستشفيات.

وأشار إلى ان ذلك يأتى في إطار توجيهات وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للمستشفيات والتأكد من سير واستقرار الأوضاع الصحية في ظل تداعيات مواجهة فيروس كورونا حرصا على  سلامة وصحة المواطنين.

من ناحية أخرى قام فريق الجودة بمستشفي رأس الحكمة بتدريب أعضاء هيئة التمريض و فنيي الصيانة علي سياسة حقوق وواحبات المريض و ذلك بعد عمل إختبار لتقييم مدي وجود المعلومة لدي المتلقين و تحديد الإحتياجات.

وأكد البلتاجى أن ذلك ياتى في إطار إهتمام مديرية الصحة بمطروح برفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية  لضمان تحقيق أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
وكيل صحة مطروح يتابع منظومة الأكسجين وتوافر احتياجات المستشفيات
وكيل صحة مطروح يتابع منظومة الأكسجين وتوافر احتياجات المستشفيات
وكيل صحة مطروح يتابع منظومة الأكسجين وتوافر احتياجات المستشفيات
وكيل صحة مطروح يتابع منظومة الأكسجين وتوافر احتياجات المستشفيات
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