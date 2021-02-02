"وكيل التعليم" يعلن موعد صرف مستحقات المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية والدبلومات بمطروح

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة

اليوم الثلاثاء موعد صرف المستحقات المالية للمعلمين والعاملين بتعليم مطروح، الذين شاركوا في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2020.





وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه سيتم الصرف اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 8 فبراير الجار، وذلك عقب اعتماده استمارات صرف تلك المستحقات بمبلغ 2 مليون و687 ألفا و576 جنيه بعد موافقة وزارة التربية والتعليم والمديرية المالية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة إنجاز العمل لحصول منتدبي امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية (دور أول وثان) على مستحقاتهم المالية.





وقدم سلامة الشكر لجيهان معروف مراقب حسابات تعليم مطروح وإيمان محمد عبدالغفار وإيمان عبدالحميد وأسرة الدفع الإلكتروني وكافة العاملين بإدارة الحسابات، كما وجه الشكر إلى جويدة مطير حميدة مدير إدارة الموازنة وكافة العاملين بالقسم وذلك تقديرا للجهود المبذولة في إنجاز مستحقات منتدبي الثانوية والدبلومات.





من ناحية أخرى تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح فعاليات برنامج التنمية المهنية لمعلمي مادة اللغة الإنجليزية بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام تعليم مطروح والذي يأتي في إطار الحزمة التدريبية التي ينظمها تعليم مطروح تحت إشراف التعليم العام لتحقيق جودة الأداء لمعلمي المواد الدراسية وذلك لمدة 3 أسابيع.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وعسران النحراوي الموجه العام.



