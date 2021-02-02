ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"وكيل التعليم" يعلن موعد صرف مستحقات المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية والدبلومات بمطروح

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:48 م
صورة توضيحية
صورة توضيحية
Advertisements
أيمن محمود
أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الثلاثاء موعد صرف المستحقات المالية للمعلمين والعاملين بتعليم مطروح، الذين شاركوا في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2020.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه سيتم الصرف اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 8 فبراير الجار، وذلك عقب اعتماده استمارات صرف تلك المستحقات بمبلغ 2 مليون و687 ألفا و576 جنيه بعد موافقة وزارة التربية والتعليم والمديرية المالية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة إنجاز العمل لحصول منتدبي امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية (دور أول وثان) على مستحقاتهم المالية.

وقدم سلامة الشكر لجيهان معروف مراقب حسابات تعليم مطروح وإيمان محمد عبدالغفار وإيمان عبدالحميد وأسرة الدفع الإلكتروني وكافة العاملين بإدارة الحسابات، كما وجه الشكر إلى جويدة مطير حميدة مدير إدارة الموازنة وكافة العاملين بالقسم وذلك تقديرا للجهود المبذولة في إنجاز مستحقات منتدبي الثانوية والدبلومات.

من ناحية أخرى تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح فعاليات برنامج التنمية المهنية لمعلمي مادة اللغة الإنجليزية بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام تعليم مطروح والذي يأتي في إطار الحزمة التدريبية التي ينظمها تعليم مطروح تحت إشراف التعليم العام لتحقيق جودة الأداء لمعلمي المواد الدراسية وذلك لمدة 3 أسابيع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وعسران النحراوي الموجه العام.

وأكد سلامة للمتدربين ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فعاليات برنامج التنمية المهنية في مادة اللغة الإنجليزية في وقت وجيز بما يعود بالفائدة عليهم لتطوير مهاراتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعليم مطروح تضع خططا ميدانية لمتابعة المدارس

دعا الطلاب لزيارته..وكيل التعليم بمطروح: المركز الاستكشافي منصة رئيسية لاكتشاف الموهوبين

مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدرسة السادات وتقييم أشبال الكشافة

تعليم مطروح يعتمد ترقية 1450 معلما

مديرية تعليم مطروح تعلن وصول الكتب المدرسية المخصصة للفصل الدراسى الثانى

تعليم مطروح يبحث سبل التعاون مع مصر الخير

ترشيحاتنا

حتي لا نعود للإجراءات المشددة.. تحذير شديد اللهجة من الصحة السعودية بشأن كورونا

4 دقائق صنعت الأزمة.. كواليس فشل انضمام رامي ربيعه للمقاولون العرب

التعليم العالي: لم نغير قواعد القبول بتنسيق 2021 - 2022.. ونحذر الطلاب من هذه الكيانات

بعد ظهورها الجديد.. أبرز وأجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع (صور)

بدلا من القتل العمد.. الجنايات تعدل الاتهامات في قضية "ضباط قسم حدائق القبة 2011"

حكم صبر الزوجة على معاملة زوجها السيئة.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لايف على إنستجرام يكشف جريمة قتل أمريكيتين ويطيح بالجاني خلف القضبان

بعد ظهورها الجديد.. أبرز وأجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع (صور)

في حالة سكر.. مسافر يعتدي على مضيف طيران بسبب كمامة والشرطة تتدخل