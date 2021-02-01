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محافظات

محافظ مطروح يتفقد مدينة الضبعة.. شاهد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:59 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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أيمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين خلال جولة ميدانية تنفيذ عدد من أعمال التطوير بمدينة الضبعة والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.


وتفقد محافظ مطروح يرافقة العميد محمد فوزى رئيس مدينة الضبعة أعمال تطوير وتوسعة المدخل الغربي للمدينة مع عمل أرصفة وبلدورات وتحويل أعمدة الإنارة من هوائية لأرضية.

ووجه بالإسراع في نسب التنفيذ لأعمال تطوير المدخل الغربي وبما يليق بالمدينة وأهلها وزائريها ويواكب المشروعات الكبرى التى تتم بها.

وكذلك تفقد سوق الضبعة الحضارى الجديد ومتابعة مدى الالتزام والحفاظ على المظهر الحضارى مع تيسير خدماته للمواطنين.

كما تفقد محافظ مطروح مزلقان السكة الحديد بعد تطويره لتيسير حركة السيارات والحفاظ على سلامة العبور عبر السكة الحديد شرق وغرب المدينة، كذلك تفقد اعمال تطوير الشارع الرئيسي للمدينة مشيدا بجهود التنفيذ مع الحفاظ على المظهر الحضارى ومنع أى إشغالات أو تعديات.

كما تم تفقد محافظ مطروح  مستشفى الضبعة المركزى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة توافر كل المستلزمات والأدوات الطبية مع تواجد الأطباء والتمريض وتيسير الخدمة الطبية للأهالي.

كذلك تم تفقد موقع انشاء سكن أطقم الأطباء والتمريض داخل سور مستشفى الضبعة لتحقيق الاستقرار لهم ومزيد من تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

من ناحية أخرى واصل مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المركز أعمال رفع القمامة وتحويل مقلب القمامة بعمارات الطبية إلى مكان  لزراعة أشجار الزينة مع تسوية المكان وإزالة القمامة والمخلفات.
 
وناشد سكان المنطقة بعدم إلقاء القمامة بالشارع والحفاظ على المكان نظيفا ليليق بأهالي المنطقة.
محافظ مطروح يتفقد مدينة الضبعة.. شاهد
محافظ مطروح يتفقد مدينة الضبعة.. شاهد
محافظ مطروح يتفقد مدينة الضبعة.. شاهد
محافظ مطروح يتفقد مدينة الضبعة.. شاهد
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