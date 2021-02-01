فخامة المشروعات.. شاهد "العلمين الجديدة" كما لم ترها من قبل

حولت مدينة العلمين الجديدة منطقة الساحل الشمالي الغربي إلى منطقة عالمية تتلألأ بالساحل الشمالي لترسم لنا لوحة فنية صنعت بإتقان وتجعل من هذه المنطقة التي كانت مسرحا للحرب العالمية ومليئة بالألغام لتكون مدينة العلمين درة الساحل الشمالي.









على الرغم أن عمر مدينة العلمين الجديدة لا يتعدى عامين ولكن بريقها يتلألأ ليلًا ويظهر واضحا بالنهار فيخطف الأنظار إلى هذه المنطقة الفريدة.





واللافت للنظر أن هذه المدينة صنعت وخطط لإنشائها بإتقان بالإضافة إلى تميزها من طرازها المعماري المتنوع في مبانيها حيث تجمع بين التراث القديم والحديث بالإضافة إلى سرعة خطوات تنفيذها خلال عامين فقط .

وعندما تصل إلى العلمين الجديدة تجد اشكال مميزة في المباني وحتى في أعمدة الإنارة والتي تشبه اسراب الطيور.





يقول محمد عباس حلمي إن العلمين تقع في أجمل بقعة على الساحل الشمالي الغربي وتتميز بمبانيها الذي يجمع بين القديم والحديث مثل الحى اللاتيني الذي تم تصميمه على الطابع المعماري للإسكندرية القديمة وأيضا المنطقة التراثية التى تضم المسرح الروماني والأوبرا والحديقة المتحفية، بالإضافة إلى منطقة الأبراج الشاهقة التي تعد أيقونة المدينة.





وأضاف أن المدينة تضم أيضا مناطق ترفيهية وفنادق ومطاعم وسينما سيارات. وشواطئ عامة .





وقال وائل فهيم ان مدينة العلمين الجديدة مش بس هتكون مقصد للسياحة العالمية والمحلية، كمان هتكون مدينة صالحة للحياة على مدار السنة، فيها إسكان لكل شرائح المجتمع .





وأضاف أن الرئيس السيسي انصف المواطن البسيط فجعل كل شواطئ المدينة عامة مفتوحة للجميع بطول 14 كيلومترًا، لافتًا إلى أنها ستصبح فاتنة البحور مدينة لكل المصريين.





وقال الدمرداش السيد مهران إنني سعيد بهذه المدينة العالمية والتي تعد فرصة للتغلب على التكدس السكاني في مصر، عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالي كوجهة سكنية فضلًا عن جذبها للسياحة طوال السنة.





واضاف أننى اتابع كافة خطوات إنشائها والتي تسير بشكل سريع، لافتا إلى أنها تتشابه مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها.





واكد محمد احمد خلف ان جامعة العلمين الأهلية. التى يتم إنشاؤها . بمدينة العلمين الجديدة ستحدث نقلة نوعية في التعليم بمطروح وستعمل علي توفير كوادر مدربة لتحقيق التنمية بمطروح .





واضاف أن مدينة العلمين ستغير من الطبيعة السياحية بمحافظة مطروح وتجعل منها منطقة جذب سياحي طوال العام وليس خلال أشهر الصيف فقط.





وأشار عبد الكريم عبد الرزاق ان مطروح هى مستقبل السياحة والزراعة بمصر لافتا ان انتهاء المشروعات التنموية التى يتم إنشاؤها سينعكس علىها.





واضاف أن كل مدن المحافظة. أصبح حاليا لها دور كبير في التنمية فتتركز السياحة بمرسي مطروح وسيوة والعلمين و الضبعة والحمام بينما تشهد النجيلة إقامة اكبر ميناء وسيوة أكبر مشروعات زراعية .





يذكر أن مدينة العلمين الجديدة هي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وتعد إحدى مدن الجيل الرابع، بأفضل المدن السياحية في مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية





ومن المخطط تنفيذه داخل المدينة عدد من الوحدات السكنية، وسلسلة من الفنادق، وذلك لتطوير المدينة، وجعلها أكثر جذبا للسكان بالإضافة أنها تشمل إقامة جامعة ذكية من الجيل الرابع .. تضم 13 كلية ومستشفى وسكنا للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، يحصل منها الخريج على شهادة جامعية معترف بها في جميع أنحاء العالم.





كما تضم مدينة العلمين الجديدة اسكانا لكل شرائح المجتمع، وفرص عمل، ومنطقة صناعية، وجامعات، ومدارس، ومستشفيات، وكل الخدمات المختلفة، اللى بتحقق جودة الحياة ، فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط .



