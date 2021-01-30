بعد معاناتها من الإهمال الشديد.. يد التطوير تصل عمارات الزهور بمطروح.. فيديو

عانت منطقة حي الزهور بمدينة مرسى مطروح من الإهمال الشديد مما تسبب في تحولها الى عمارات متهالكة تهدد قاطنيها بالسقوط بالإضافة إلى سوء المظهر الحضارى والجمالى لها رغم موقع المتميز بمدخل مدينة مرسى مطروح بمنطقة الكيلو 4.









ونجحت جهود محافظة مطروح في التنسيق مع وزارة الإسكان لتطوير هذه العمارات السكنية بعد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي ليتم بالفعل الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 10 عمارات وتسليمها إلى قاطنيها والبدء في 10عمارت جديدة.





فعمارات حي الزهور كانت تمثل قنبلة موقوتة تهدد قاطنيها بعد انهيار أجزاء منها، كما أن أعمال التطوير عكست أن أيدى التطوير وصلت لكل المناطق وأنها لا تقتصر على الإنشاءات الحديثة بل رفعت كفاءة المنشأ سابقا.





عدسة صدى البلد تجولت داخل منطقة الكيلو 4 لرصد أعمال التطوير وآراء المواطنين قاطنى العمارات السكنية.





قالت ياسمين.ش من قاطنى العمارات المطورة إن المنطقة اختلفت تماما فبعد أن كانت العمارات غير آدمية وتعكس عشوائية المنطقة تحولت إلى عمارات ذات شكل جمالى.





وأضافت أن أعمال التطوير شملت كل شيء من سباكة وكهرباء ومحارة ودهانات وبلاط بالإضافة إلى رفع كفاءة شكل العمارة الخارجي بالشكل الجمالى.





وتقدمت بالشكر لمحافظ مطروح على الجهود المبذولة في اعمال التطوير، والتى تماشت مع الطبيعية السياحية للمحافظة وأعمال التطوير التى تشهدها.





وقال عمر.ع من أهالى مطروح إن تطوير عمارات الكيلو 4 تعد نموذجا لأعمال التطوير حيث تم تحويل العمارات من عمارات متهالكة إلى عمارات ذات شكل جمالي مع رفع كفاءه البنية التحتية بالعمارة.





وأضاف أنه يتمنى أن يتم الاهتمام وتطوير كل العمارات السكنية بمدينة مرسى مطروح القديمة حتى تتناسب مع طبيعة المحافظات السياحية مثل منطقة الكيلو 7 والتى تعد من المناطق التي يجب الاهتمام بها وتطويرها وكذلك منطقة الليدو القديم واللوكس ومحدود الدخل وغيرها من المناطق التي تحتاج الى تطوير لافتا أن مطروح شهدت العامين الماضيين طفرة تنموية واهتمام من القيادة السياسية بداية من مدينة العلمين الجديدة والنجيلة وباقي مدن المحافظة.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن أعمال التطوير تتم بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى وتنفيذ الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية بتكلفة 120 مليون جنيه، لافتا أن إجمالى العمارات المستهدف تطويرها 35 عمارة سكنية.





وأضاف المحافظ أن تطوير تلك العمارات يأتى من أجل توفير حياة كريمة لسكانها، بعد معاناة لسنوات طويلة من تهالك المبانى، مع توفير كل الاحتياجات الإنشائية بالوحدات السكنية بالعمارات.





وأشار محافظ مطروح أن مديرية إسكان مطروح طورت 10 عمارات وتم تسليمها للسكان مرة أخرى كما بدأت في استكمال أعمال تطوير عمارات الكيلو 4 بـ 10 عمارات كمرحلة ثانية.



