من الضبعة للسلوم.. استصلاح 10 كيلو مترات من الوديان للزراعة بمطروح

بدأ مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إجراءات المعاينات المبدئية الميدانية لاختيار 10 كيلو من الوديان التي سيتم استصلاحها في خطة جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية.









وأكد المهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن الخطة الحالية لهذا العام أن يتم استصلاح مساحة 10 كيلو مترات طولي من الوديان بواقع 2 كيلو في كل مركز من الضبعة شرقا مرورًا براس الحكمة ومرسي مطروح ومركز النجيلة وسيدي براني ثم السلوم غربًا .





وأضاف أن فريق العمل يقوم بإجراءات المعاينات المبدئية الميدانية لاختيار الوديان التي سيتم استصلاحها في خطة جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية من خلال بمشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية والممول بقرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " إيفاد" بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .





وقال مدير المركز إن البنود التي سيتم تنفيذها للمشروع الموائمة في البيئات الصحراوية في المناطق الأكثر احتياجًا من الضبعة شرقًا حتى السلوم غربًا والتي تضم مشروعات إنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار مع إنشاء آبار نشو بهدف الزراعة وتوفير مياه الشرب للمواطنين والمزارعين وذلك من خلال أحد المكونات الرئاسية للمشروع وهو مكون سبل العيش القادرة على التكيف مع المناخ.





وأشار مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إلى أن المشروع يعمل على إنشاء 60 خزان تستخدم في ري تنمية الوديان ومزارع البستانية إلى يصل عمرها من سنة حتى خمسة سنوات لمساحة تصل الى 400 فدان من الزراعات بالإضافة إلى إعادة تنمية وتأهيل وديان بمساحة 10 كيلو متر ما بين تأهيل لأول مرة وتنمية وديان قديمة.





وأوضح الأمير إلى أن المشروع يحتوي على أحد المكونات الرئاسية الأخرى وهو تعزيز الاتصال لإنشاء ما يقرب من 250 كيلو من الطرق داخل المجتمعات المحلية بمنطقة عمل المشروع بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري وديوان عام محافظة مطروح.





وأشار مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إلى أن المشروع يقوم على تنمية الثروة الحيوانية من خلال تبادل الكباش مع المربين بمنطقة عمل المشروع لتحسين إنتاج السلالات من الأغنام البرقي مع عقد دورات تدريبية للمربين في مجالي المراعي والإنتاج الحيواني.





وأكد مدير المركز أن المكون الآخر يمثل في الماء من أجل الصحة ويضم ما يقرب من 500 بئر نشو للمنازل سعة 120 مترا مكعبا وتطهير 20 بئرا رومانيا مع إنشاء خزانات في المناطق الصخرية لعدد 100 خزان سعة 150 مترا مكعبا.





وأوضح المهندس محمود الأمير أن المشروع يضم مكون رئيسي لنشاط المرأة وهو تمكين المرأة من أجل التغيير الغذائي ويضم العديد من الأنشطة التي تخدم المرأة وبرامج تدريبية وتوعوية وفصول لمحو الامية وإنشاء أبراج حمام لعدد 400 سيدة معيلة لتحسين الحياه المعيشية بالإضافة الى أنشاء عدد دورات مياه لعدد 350 أسرة بالمناطق الأكثر احتياجا ً من الضبعة شرقا حتي السلوم غرباً.



