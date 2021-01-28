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محافظات

تدريب تمريض مستشفيات الحميات و الصدر على تطبيق معايير الجودة في مطروح

الخميس 28/يناير/2021 - 12:04 م
تدريب تمريض مستشفيات
تدريب تمريض مستشفيات الحميات
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أيمن محمود
نظم فريق الجودة بمديرية الصحة بمطروح دورة تدريبية  لفريق التمريض بمستشفيات الحميات والصدر علي تطبيق معايير الجودة ومعايير السلامة الوظيفية للوقاية ومنع حدوث الجلطات الوريدية بالساقين.


وكذلك تم التدريب علي كيفية كتابة تقرير عن حدث عارض أو طارئ  لتدريب اطقم التمريض بالمستشفيات المختلفة.

ياتى ذلك في إطار إهتمام مديرية الصحة بمطروح برفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية برعاية  الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة و متابعة الدكتور محمد علي وكيل المديرية وإشراف الدكتورة ليلي صلاح مدير إدارة الجودة بالمديرية.

من ناحية أخرى استقبلت مستشفى مطروح العام، حالتان بقسم العظام لمسنين  إحداهما لسيدة تبلغ من العمر  ٦٨ عاما والأخرى لرجل يبلغ من العمر ٧٢ عاما حضرا الي المستشفي العام نتيجة ادعاء حادثين منفصلين وبعد عمل الفحوصات اللازمه تبين وجود كسر بعنق عظمه الفخذ لكل منهما.

وتم دخولهما إجراء عملية جراحية لكل منهما لتغيير مفصل الحوض بعد توفير مفصل صناعي لكل منهما بالتنسيق ومنظومة الشراء الموحد من قبل المستشفى بمعرفة الدكتورة أماني شحات مدير قسم الصيدلة بالمستشفى .

وتم عمل استئصال لرأس وعنق عظمه الفخذ و تركيب مفصل صناعي للحوض في عملية كبرى استغرقت ٣ ساعات للحالتين.

حيث اجرى العمليتين الدكتور محمد سلام رئيس قسم العظام دكتور كريم نبيل أخصائي جراحة العظام دكتور عادل شعراوي استشاري التخدير .

وأكد ت  إدارة المستشفي  على أن جميع العمليات سواء الطوارئ أو الليستة تتم مجانا بدون تحمل المريض أي نفقات  كما ان جميع الخدمات الطبية الاعتيادية تؤدى على أكمل وجه دون تأثر بجائحة كورونا أو وجود عناية مركزة للعزل داخل المستشفى .

تدريب تمريض مستشفيات الحميات و الصدر على تطبيق معايير الجودة في مطروح
تدريب تمريض مستشفيات الحميات و الصدر على تطبيق معايير الجودة في مطروح
تدريب تمريض مستشفيات الحميات و الصدر على تطبيق معايير الجودة في مطروح
تدريب تمريض مستشفيات الحميات و الصدر على تطبيق معايير الجودة في مطروح
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