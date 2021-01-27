7 ملايين جنيه.. الانتهاء من حفر بئر الطبو بواحة سيوة .. صور

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء الانتهاء من حفر بئر الطبو العميق بسيوة وسط فرحة المزارعين .









وأوضح أن تكلفة إنشاء البئر ٧ مليون جنيه وبعمق ٩٢٥ مترا لرى نحو ٣٥٠ فدانا مع العمل على التوسع في استصلاح الاراضي الجديدة لتحقيق المستهدف من خلال تطوير قطاع الرى بسيوة.





وأكد العميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة أنه تم حضور عدد من مشايخ قبائل سيوة ، واعضاء اللجنة الدائمة لادارة مياه الرى وقيادات تفتيش المياه الجوفية بسيوة.





اوضح رئيس مدينة سيوة ان معدل تدفق مياه البئر حوالى ١٣ بوصه مضيفا ان البئر سوف يساهم في رى حوالى ٣٥٠ فدانا مع العمل للتوسع في استصلاح الاراضي الجديدة .





يذكر أن واحة سيوة تعد من افضل المناطق فى السياحة الشتوية فى العالم حيث تمتلك واحة سيوة العديد من المقومات السياحية الفريدة والتى تجعل منها قبلة للسياحة الخارجية والداخلية فهناك تعدد فى انواع السياحة من السفارى والتزلج على الجليد والسياحة الثقافية والترفيهية، إلى جانب التخييم فى الصحراء بالاضافة الى ان موسم الشتاء يميز واحة سيوة لطبيعتها المناخية،الدافئة .

كما تتميز واحة سيوة بمقوماتها الزراعية الفريدة التى جعلت منها افضل المناطق الزراعية.