تطعيم مدير الطب الوقائي ومدير مستشفي العزل بالنجيلة بلقاح كورونا

اكد الدكتور احمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة انه تنفيذا لبروتوكول وزارة الصحة ولتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ،، بدأت حملة تطعيمات فيروس كورونا المستجد 19 بمستشفى النجيلة للعزل بمطروح تحت اشراف وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور شريف كامل مدير عام الشئون الوقائية .









حيث بدا تطعيم الاطقم الطبية وتم البدء بالتطعيم بالدكتور شريف كامل ، والدكتور محمد طالب مدير العزل ، وتم عمل الفحوصات اللازمة لهم واستلام كروت المتابعة .





واشار الى انه سيتم استكمال تطعيم باقي الاطقم الطبية من اطباء وتمريض واداريين وغيرهم بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بمطروح.





وقام الدكتور أحمد البلتاجي بالقاء نصائح وتوجيهات مع حث الاطقم الطبية على اخذ المصل والاشادة بما يقوموا به في محاربة وباء كورونا .



