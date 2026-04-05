«مقر خاتم الأنبياء»: دمّرنا طائرات العدو ردًا على مُحاولاته إنقاذ طيار أمريكي

ذكر مقر خاتم الأنبياء أنه دمر طائرات العدو جنوبي أصفهان ردًا على محاولاته إنقاذ طيار أمريكي.

قال الجيش الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي من نوع "هرميس 900" في منطقة أصفهان في استمرار لتحقيق خسائر فادحة في أمريكا والاحتلال.

أضاف الجيش الإيراني :أسقطنا طائرة مسيرة من نوع "هرميس 900" في منطقة أصفهان ومجموع المسيّرات التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية 162 مسيّرة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إن قواته عثرت على الطيار الثاني الذي تحطمت طائرته أف-15 في إيران الجمعة وأنقذته وأكد أنه الآن "سليم وبخير" رغم أنه مُصاب، مشيرًا إلى أن "عشرات الطائرات" شاركت في عملية الإنقاذ.

من جانبها، أعلنت إيران عن إسقاط الحرس الثوري طائرة أمريكية أثناء عمليات الإنقاذ في منطقة أصفهان.