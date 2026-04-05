مواجهة قوية اليوم بين مصر والجزائر في ختام تصفيات شمال إفريقيا للناشئين

يخوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا مواجهة مهمة اليوم الأحد أمام نظيره الجزائري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا للناشئين 2026.

وتأتي هذه المباراة في ختام مشوار التصفيات التي استمرت على مدار الأيام الماضية بمشاركة منتخبات قوية من المنطقة.

منتخب مصر يحسم التأهل مبكرًا

نجح منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للناشئين قبل خوض هذه المباراة، بعدما ضمن التواجد ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جدول الترتيب. ويعكس هذا التأهل المبكر الأداء المميز الذي قدمه الفريق خلال منافسات البطولة، حيث ظهر اللاعبون بمستوى قوي وروح تنافسية عالية.

منافسة قوية بمشاركة خمسة منتخبات

شهدت تصفيات شمال إفريقيا مشاركة خمسة منتخبات هي: مصر، المغرب، الجزائر، تونس، وليبيا، وذلك خلال الفترة من 27 مارس وحتى 5 أبريل 2026. واتسمت المباريات بالقوة والإثارة في ظل تقارب مستويات الفرق وسعي الجميع لخطف بطاقات التأهل إلى البطولة القارية.

موعد مباراة مصر والجزائر للناشئين

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر والجزائر اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، في لقاء مرتقب يسعى خلاله كل منتخب لتحقيق نتيجة إيجابية وإنهاء التصفيات بشكل قوي.

القناة الناقلة للمباراة

يمكن متابعة مباراة مصر والجزائر للناشئين عبر قناة أون سبورت، والتي تمتلك حقوق بث مباريات البطولة، حيث توفر تغطية مميزة تشمل التحليل الفني قبل وبعد اللقاء.

موعد بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين 2026

تُقام بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين في المغرب خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 15 مايو 2026، بمشاركة 16 منتخبًا، حيث يتطلع منتخب مصر إلى مواصلة نتائجه الجيدة والمنافسة بقوة على اللقب القاري