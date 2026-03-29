منتخب الناشئين يختتم تدريباته لمواجهة المغرب.. ودرويش يحفز اللاعبين

اختتم منتخبنا الوطني، مواليد 2009، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، تدريباته على ملعب نادي الهلال الليبي، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب والمقرر لها في الرابعة عصر غد الاثنين على ملعب الاتحاد العسكري، بمدينة بنغازي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، على تخفيف الحمل البدني والتدريبي، والتركيز على بعض الجمل التكتيكية، بعد مشاهدة العديد من المحاضرات، خلال الساعات الماضية لدراسة الخصم، ومواطن القوة والضعف.

وأكد الجهاز الطبي للمنتخب أن جميع اللاعبين وعددهم 25، في قمة الجاهزية الفنية، ولا توجد إصابات داخل المنتخب، مما جعل الجميع يتسابق لحجز مكان في قائمة المباراة والتشكيل الأساسي.

ومن جانبه، حرص الدكتور وليد درويش، عضو اتحاد الكرة، والمشرف العام على المنتخب، والذي يرافق البعثة، على التواجد في التدريب، وتحفيز اللاعبين معنوياً، مؤكداً ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على الفوز بنقاط المباراة الثلاث.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر، كان قد افتتح مشوار التصفيات بالفوز على نظيره التونسي بهدف نظيف.