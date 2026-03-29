قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
إحنا مش أقل منهم.. عمرو أديب: الأحداث المشتعلة في المنطقة تؤكد ضرورة تشكيل ناتو عربي الآن
نقابة الموسيقيين عن قرار الغلق المبكر: القطاع الترفيهي يصاب بالشلل لأن العمل يبدأ ليلا
وعود لاعبات طائرة الأهلي بعد إسقاط الزمالك والتتويج بلقب دوري السوبر
ابني بيموت قدام عيني .. والدة الطفل يوسف تستغيث: علاجه موجود ومحتاجين ننقذه قبل فوات الأوان
حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس
الديهي: استمرار حرب إيران لفترات أطول قد يؤدي لأزمات متفاقمة تشمل نقص الغذاء والطاقة
فرج عامر يكشف تطورات انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
أستاذ علوم سياسية: إيران تمتلك مقومات صمود قوية أمام أمريكا وإسرائيل
التضامن: تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة بإجراءات ميسرة حتى نهاية 2026
علي الدين هلال: مصر تؤكد ضرورة إنهاء حرب إيران وخفض حدة القتال والعودة للمفاوضات
«الجنريتور» لا يحمي من العقوبة.. رأي قانوني يحسم جدل فتح المحال بعد التاسعة مساء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نفاد تذاكر مباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية بالكامل

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن تذاكر مباراة مصر وإسبانيا الودية.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسميًا - نفاد تذاكر مباراة مصر وإسبانيا الودية بالكامل".

اشتكى حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، من حالة الإرهاق التي ضربت لاعبي المنتخب عقب مباراة السعودية، وكذلك رحلة السفر إلى إسبانيا التى استغرقت 8 ساعات قبل مواجهة الماتادور الثلاثاء المقبل.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الاكتفاء بتدريبات استشفائية اليوم، الأحد، فى إسبانيا، على أن يخوض المنتخب مرانه الأخير والوحيد غداً الاثنين استعداداً للقاء المرتقب.

وأعرب حسام حسن عن سعادته البالغة بعد الفوز على السعودية برباعية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة الماضي ، في مدينة جدة استعداداً لخوض كأس العالم 2026.

وأضاف حسن بعد المباراة أن منتخب مصر حقق فوزاً مهماً على منتخب شقيق وكبير يحترمه للغاية، موضحاً أن اللاعبين نفذوا التعليمات وتفهموا أفكار الجهاز الفني في فترة وجيزة، قبل خوض اللقاء.

ووجه المدير الفنى الفراعنة الشكر للجماهير المصرية، التي حرصت على حضور القمة العربية، وقدمت الدعم اللازم في المدرجات.

وعن مكاسب اللقاء، فقد أكد حسام حسن: "حققنا مكاسب عديدة بمشاركة أسماء جديدة وعودة المصابين، وراض عن الأداء، حيث إن المستوى يتحسن بشكل ملحوظ بشهادة الجميع".

وشدد المدير الفني للمنتخب على أن غياب محمد صلاح مؤثر بالطبع، لكنه لديه ثقة في جميع اللاعبين، متمنياً استمرار الدعم للمنتخب قبل مواجهة إسبانيا الودية المرتقبة الثلاثاء المقبل، حيث أشار إلى أن ودية إسبانيا لن تكون سهلة، خاصة أن منتخب مصر يعاني الإرهاق بسبب ضيق الوقت، بين مواجهة السعودية وبطل أوروبا لاسيما مع طول السفر من جدة إلى مدينة برشلونة الإسبانية، والتي تستغرق 7 ساعات، مشدداً على أن هدفه هو اكتساب المزيد من الخبرات أمام أبطال القارة العجوز.

يذكر أن منتخب مصر تفوق على السعودية برباعية نظيفة، حملت توقيع إسلام عيسى وتريزيجيه وزيزو وعمر مرموش.

منتخب مصر منتخب اسبانيا مباراة وديه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

احمد عبدالله محمود ورشدي اباظة

بعد تصريحه عن رشدي أباظة.. أحمد عبدالله محمود : دعابة اعتذر عنها

علي الحجار

بعد تأجيلها .. تفاصيل وموعد حفل علي الحجار فى ساقية الصاوي

عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين: ياسمين عبد العزيز تتعرض لحملات ممنهجة وأتمنى التعاون معها مجدداً

بالصور

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد