نفاد تذاكر مباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية بالكامل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن تذاكر مباراة مصر وإسبانيا الودية.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسميًا - نفاد تذاكر مباراة مصر وإسبانيا الودية بالكامل".

اشتكى حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، من حالة الإرهاق التي ضربت لاعبي المنتخب عقب مباراة السعودية، وكذلك رحلة السفر إلى إسبانيا التى استغرقت 8 ساعات قبل مواجهة الماتادور الثلاثاء المقبل.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الاكتفاء بتدريبات استشفائية اليوم، الأحد، فى إسبانيا، على أن يخوض المنتخب مرانه الأخير والوحيد غداً الاثنين استعداداً للقاء المرتقب.

وأعرب حسام حسن عن سعادته البالغة بعد الفوز على السعودية برباعية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة الماضي ، في مدينة جدة استعداداً لخوض كأس العالم 2026.

وأضاف حسن بعد المباراة أن منتخب مصر حقق فوزاً مهماً على منتخب شقيق وكبير يحترمه للغاية، موضحاً أن اللاعبين نفذوا التعليمات وتفهموا أفكار الجهاز الفني في فترة وجيزة، قبل خوض اللقاء.

ووجه المدير الفنى الفراعنة الشكر للجماهير المصرية، التي حرصت على حضور القمة العربية، وقدمت الدعم اللازم في المدرجات.

وعن مكاسب اللقاء، فقد أكد حسام حسن: "حققنا مكاسب عديدة بمشاركة أسماء جديدة وعودة المصابين، وراض عن الأداء، حيث إن المستوى يتحسن بشكل ملحوظ بشهادة الجميع".

وشدد المدير الفني للمنتخب على أن غياب محمد صلاح مؤثر بالطبع، لكنه لديه ثقة في جميع اللاعبين، متمنياً استمرار الدعم للمنتخب قبل مواجهة إسبانيا الودية المرتقبة الثلاثاء المقبل، حيث أشار إلى أن ودية إسبانيا لن تكون سهلة، خاصة أن منتخب مصر يعاني الإرهاق بسبب ضيق الوقت، بين مواجهة السعودية وبطل أوروبا لاسيما مع طول السفر من جدة إلى مدينة برشلونة الإسبانية، والتي تستغرق 7 ساعات، مشدداً على أن هدفه هو اكتساب المزيد من الخبرات أمام أبطال القارة العجوز.

يذكر أن منتخب مصر تفوق على السعودية برباعية نظيفة، حملت توقيع إسلام عيسى وتريزيجيه وزيزو وعمر مرموش.