إعلامي: حسام حسن يستحق الإشادة.. ومنتخب مصر تفوق على السعودية في كل شيء

أشاد الإعلامي كريم رمزي بأداء منتخب مصر أمام السعودية في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين الجمعة الماضي.

وقال كريم رمزي، في تصريحات على راديو “ميجا اف ام”: “لاعبو منتخب مصر قدموا مردودا قويا ومميزا في مباراة السعودية الودية”.

وأضاف: “ما يفعله حسام حسن يستحق الثناء والشكر، ولاعبو السعودية الذين شاركوا أمام مصر أغلبهم أساسيون في الدوري السعودي”.

وتابع: “هناك فارق في الإمكانيات المادية والفنية بين الدوري السعودي والدوري المصري، لذلك لا بد أن نرفع القبعة لحسام حسن ولاعبي منتخب مصر بعد هذا الفوز الكبير على منافس قوي”.