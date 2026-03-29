تعرف على موعد سفر لاعبي الزمالك لملاقاة شباب بلوزداد

كشف الإعلامي احمد حسن عن موعد سفر لاعبي الزمالك الي الجزائر لملاقاة شباب بلوزداد

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الزمالك يطير إلى الجزائر صباح يوم 7 أبريل المقبل لملاقاة شباب بلوزداد في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية ".



يستعد الزمالك، لانطلاق مشواره في مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي مساء الأحد 5 أبريل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى.



وكان الزمالك قد أنهى المرحلة الأولى من الدوري متصدرًا جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، ليخوض مرحلة الحسم بأفضلية نسبية في صراع اللقب.