جدول مباريات الزمالك في مرحلة التتويج بالدوري

يستعد الزمالك، لانطلاق مشواره في مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي مساء الأحد 5 أبريل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وكان الزمالك قد أنهى المرحلة الأولى من الدوري متصدرًا جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، ليخوض مرحلة الحسم بأفضلية نسبية في صراع اللقب.

مواعيد مباريات الزمالك في مرحلة التتويج:

الجولة الأولى

الأحد 5 أبريل 2026

المصري البورسعيدي × الزمالك – 8:00 مساءً – ستاد برج العرب

الجولة الثانية

راحة

الجولة الثالثة

الخميس 23 أبريل 2026

الزمالك × بيراميدز – 8:00 مساءً – ستاد القاهرة الدولي

الجولة الرابعة

الإثنين 27 أبريل 2026

الزمالك × إنبي – 5:00 مساءً – ستاد القاهرة الدولي

الجولة الخامسة

الجمعة 1 مايو 2026

الزمالك × الأهلي – 8:00 مساءً – ستاد القاهرة الدولي

الجولة السادسة

الثلاثاء 5 مايو 2026

سموحة × الزمالك – ستاد برج العرب (التوقيت لم يُحدد بعد)

الجولة السابعة

الزمالك × سيراميكا كليوباترا – (الموعد لم يُحدد بعد)

ويدخل الزمالك هذه المرحلة الحاسمة بطموح التتويج باللقب، في ظل منافسة قوية منتظرة مع الأهلي وبيراميدز حتى الجولات الأخيرة.