أزمة فنية تضرب شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

استقر نادي الزمالك على سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر يوم 7 أبريل المقبل استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لمنح اللاعبين الوقت الكافي للتأقلم قبل المباراة المرتقبة.

ومن المقرر أن يترأس البعثة هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة النادي، لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بالرحلة وتوفير الأجواء المناسبة للفريق.

الاتحاد الأفريقي يحدد موعد مواجهتي الزمالك

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد موعد مواجهتي الذهاب والإياب بين الزمالك وشباب بلوزداد حيث تقام مباراة الذهاب في التاسعة مساء الجمعة 10 أبريل على استاد نيلسون مانديلا بالجزائر فيما تلعب مباراة الإياب في السادسة مساء يوم 17 أبريل باستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة، في إطار طموحه نحو التتويج باللقب القاري هذا الموسم، بعدما نجح في التأهل إلى نصف النهائي عقب تخطي فريق أوتوهو الكونغولي في الدور ربع النهائي.

إيقاف مدرب شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك

في المقابل، يمر فريق شباب بلوزداد بمرحلة من عدم الاستقرار، بعدما أعلن النادي إيقاف مدربه سيد راموفيتش مؤقتًا لحين حسم مصيره النهائي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار قرارات انضباطية داخل الفريق.

كما قررت إدارة النادي توقيع عقوبات على الثنائي لطفي بوصوار وسليم بوخنشوش إلى جانب خصم منحة المباراة من جميع اللاعبين، في ظل الأزمات الأخيرة التي يمر بها الفريق.

وأوضح بيان النادي أن الثنائي سليم سبع ومصطفى كورد أوغلو سيتوليان قيادة التدريبات بشكل مؤقت إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأن الجهاز الفني.

في وقت نفسه يواصل رئيس النادي بدر الدين بهلول متابعة الأوضاع عن كثب، حيث شدد على ضرورة الالتزام والانضباط داخل الفريق.

ويترقب الجهاز الفني والجماهير في الجزائر القرار النهائي بشأن مصير المدرب، خاصة في ظل تراجع النتائج مؤخرًا، وهو ما يضع الفريق تحت ضغط كبير قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.