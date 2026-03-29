محمد هاني يؤدي العمرة رفقة تريزيجية

شارك نجم الأهلي محمد هاني صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

محمد هاني

وظهر محمد هاني في الصورة رفقة اللاعب محمود تريزيجية أثناء قضاء مناسك العمرة في أجواء روحانية.

وأثار المعلق الرياضي أحمد الطيب الجدل بتصريحات قوية ردّ خلالها على الانتقادات التي طالت محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، عقب مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه علي فيسبوك “من يهاجمون و يسبّون و يتهمون محمد هانى بأنه السبب فى ضربة جزاء الترجى التى خسر بها الأهلى بأن رفع يديه اكثر من اللازم هم انفسهم من يتهمون حكم اللقاء بالفاسد و المرتشى بإحتسابه ضربة الجزاء نفسها بأنها غير صحيحة من أنتم”