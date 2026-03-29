صراع أوروبي مشتعل.. من يخطف توقيع محمد صلاح؟

كشف موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي عن اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل اقتراب رحيله عن صفوف ليفربول.

صراع أوروبي على صلاح

وبحسب التقرير، تتابع أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ موقف اللاعب عن كثب باعتبارها من بين القلائل القادرين على تلبية مطالبه المالية المرتفعة خاصة مع بلوغه 33 عامًا واستمراره في تقديم مستويات مميزة.

ورغم هذا الاهتمام الأوروبي، تبقى أندية الدوري السعودي للمحترفين الخيار الأقرب حتى الآن في ظل قدرتها الكبيرة على تقديم عروض مالية ضخمة قد تُغري اللاعب بخوض تجربة جديدة خارج أوروبا.

مستقبل معلق بين المال والطموح

وأشار التقرير إلى أن محمد صلاح لا يزال يحظى بتقدير كبير داخل القارة الأوروبية بعد مسيرة حافلة مع ليفربول لكنه يواجه معضلة حقيقية تتعلق بارتفاع راتبه وهو ما قد يحد من عدد الأندية القادرة على ضمه.

وفي الوقت ذاته، تتحرك الأندية الكبرى بحذر في انتظار وضوح موقف اللاعب النهائي خاصة أن الصفقة تتطلب التزاما ماليا ضخما ما يجعل مستقبله معلقا بين الإغراءات المالية للدوري السعودي والطموحات الرياضية داخل أوروبا.

نهاية رحلة أسطورية في أنفيلد

ويستعد محمد صلاح لمغادرة ملعب "أنفيلد" بعد رحلة امتدت منذ عام 2017 خاض خلالها أكثر من 435 مباراة، وحقق العديد من الألقاب ليخلد اسمه كأحد أساطير النادي والدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح قد لمح إلى اقتراب رحيله عبر رسالة مؤثرة نشرها على حساباته الرسمية، أكد خلالها أن الوقت قد حان مشيرًا إلى أن ليفربول سيبقى دائما جزءا من حياته وموجها الشكر للجماهير وزملائه على الدعم طوال سنواته داخل النادي.

وبهذا، تقترب مسيرة أحد أعظم لاعبي ليفربول من نهايتها، وسط ترقب كبير لمعرفة وجهته المقبلة في واحدة من أبرز قصص سوق الانتقالات المنتظرة.